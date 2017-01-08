Ігор Ейдман: «Мета Путіна — повалення Меркель»

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В інтерв’ю німецькій Donaukurier соціолог і публіцист Ігор Ейдман сказав, що Кремль буде активно втручатися в передвиборну кампанію з виборів в Бундестаг і намагатися дестабілізувати ситуацію в Німеччині і Європі. Ігор Ейдман, двоюрідний брат вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова, з 2011 року проживає в Німеччині, зазначає автор публікації Борис Райтшустер.

«Після анексії Криму і агресії Росії, спрямованої проти України, почалася нова холодна війна. Захід намагається зупинити експансію Путіна за допомогою санкцій і дипломатичного тиску. Росія, зі свого боку, намагається послабити це протистояння, підкуповуючи політиків і підтримуючи проросійських кандидатів на виборах», — сказав соціолог.

«Кремль витрачає великі кошти для впливу на громадську думку в Німеччині. Я знаю це з перших вуст, від своїх колег, — пояснив Ейдман. — Деякі московські PR-фахівці, з якими я працював в Держдумі, зараз займаються тим, що просувають російські інтереси в Німеччині».

Крім того, додав Ейдман, Кремль «задіяв цілу армію інтернет-тролів, щоб поширювати свою позицію в німецькомовному сегменті інтернету. Деякі відомі німецькі журналісти і публіцисти більш чи менш відкрито працюють на Москву». Особливу інформаційну кампанію Кремль направив і на російських німців, які проживають у Німеччині, упевнений він.

Найважливішим тактичним завданням Путіна Ейдман назвав «повалення Меркель». «Її критична позиція у ставленні Путіна є напрямною для всієї політики ЄС. Без Меркель цілком можлива відміна антиросійських санкцій, а також докорінна зміна всієї політики щодо Москви. Путін мріє про те, щоб поставити у влади лояльні собі сили. В такому випадку він міг би стати шефом ослабленої Європи».

Німеччина, за словами Ейдмана, може захиститися «від брехні правдою»: «Потрібно забезпечити широкий доступ до незалежної інформації, журналістським розслідуванням про кремлівської пропаганди».

«Найбільшою загрозою 2017 року стає поширення путінізму, — впевнений соціолог. — Іншими словами, є небезпека, що до влади в провідних європейських державах можуть прийти ультраправі або інші пропутінські партії».

Джерело: Donaukurier

Натхнення: inopressa.ru