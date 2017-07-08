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Ілон Маск: «Людська раса рухається до краху»

в Людина 08.07.2017 1 пер.

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Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що людство перебуває на порозі катастрофи.

«Людська раса рухається до краху, але мало хто це помічає або турбується про це», — написав підприємець в Twitter, відповідаючи на публікацію журналу New Scientist.

Илон Маск: "Человеческая раса движется к краху"

У листопаді видання опублікувало статтю про головні проблеми населення планети: швидкому старінні та обмеження доступу до харчових ресурсів.

Раніше Маск висловлював побоювання про майбутнє людства, коли говорив про повсюдне впровадження роботів. Бізнесмен сумнівався, чи зможуть люди співіснувати в симбіозі з просунутим штучним інтелектом.

 
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