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Ілюзія підводного водоспаду на Маврикії (фото)

в Фото 24.04.2017 60 пер.

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Маврикій – острівна держава в Індійському океані, лежить в 2000 км від південно-східного узбережжя африканського континенту. Один з найкрасивіших островів нашої планети зберігає на своїх теренах дивовижну пам’ятку – ілюзію підводного водоспаду, яка з висоти пташиного польоту має надзвичайно ефектний вигляд.


Вражаюча природна аномалія, що з’являється перед повітряним спостерігачем як велетенський водоспад, що знаходиться біля берегів пів-ва Ле-Морн-Брабан. Неймовірна оптична ілюзія біля берегів півострова виникає внаслідок руху мулових відкладень і піску під впливом потужних підводних течій.

Иллюзия подводного водопада на Маврикии
Иллюзия подводного водопада на Маврикии
Иллюзия подводного водопада на Маврикии
Иллюзия подводного водопада на Маврикии
Иллюзия подводного водопада на Маврикии
Иллюзия подводного водопада на Маврикии
Иллюзия подводного водопада на Маврикии

 
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