Ілюзія підводного водоспаду на Маврикії (фото)

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Маврикій – острівна держава в Індійському океані, лежить в 2000 км від південно-східного узбережжя африканського континенту. Один з найкрасивіших островів нашої планети зберігає на своїх теренах дивовижну пам’ятку – ілюзію підводного водоспаду, яка з висоти пташиного польоту має надзвичайно ефектний вигляд.



Вражаюча природна аномалія, що з’являється перед повітряним спостерігачем як велетенський водоспад, що знаходиться біля берегів пів-ва Ле-Морн-Брабан. Неймовірна оптична ілюзія біля берегів півострова виникає внаслідок руху мулових відкладень і піску під впливом потужних підводних течій.













