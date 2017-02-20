Індія може почати видобуток гелію-3 на місяці до 2030 року

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Індія до 2030 року буде готова видобувати гелій-3 на Місяці для використання його в якості енергоресурсу, повідомляє агентство IANS про посиланням на заслуженого професора Індійською з організації космічних досліджень (ІSRO) Сіватхана Піллаї.



Він зазначив, що розробка місячної поверхні, багатої гелієм-3, є пріоритетним напрямком роботи ІSRO.

«До 2030 року цей процес (використання гелію-3 як енергоресурсу) буде можливий», — цитує агентство Піллаї.

Він також додав, що багато країн вивчають можливість видобутку гелію-3 на Місяці, за словами вченого, ресурсів супутника Землі вистачить на всіх.

В даний час ізотоп гелій-3 на Землі видобувають в дуже невеликих кількостях, що обчислюються кількома десятками грамів на рік. На Місяці ж запаси цього цінного ізотопу складають, за мінімальними оцінками, близько 500 тисяч тонн. При термоядерному синтезі, коли в реакцію вступає 1 тонна гелію-3 з 0,67 тоннами дейтерію, вивільняється енергія, еквівалентна згорянню приблизно 15 мільйонам тонн нафти.