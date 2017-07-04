Интернет-сервис доставки цветов

Любое торжественное мероприятие, романтическое свидание или же знак внимания другому человеку, особенно женского пола, не обходится без цветов. Шикарные букеты роз или милые полевые ромашки способны дарить улыбку и отличное настроение. Но суматоха, связанная с выбором букета и способом его дарения, даже если получатель находится на расстоянии – настоящая сложность. Простым решением данной проблемы является использование сервиса доставки цветов.
Доставка цветов – быстро и качественно
Каждый желающий порадовать близких людей может воспользоваться удобной услугой на сайте www.u-f-l.net . С помощью данного сервиса возможно приобрести и заказать доставку букета в выбранный город и место, указанное клиентом.
Преимущества компании Уфл:
- быстрая доставка;
- полная сохранность внешнего вида цветов при получении;
- широкий ассортимент букетов на любой вкус;
- опытные флористы подберут самый оптимальный ансамбль для разного вида случаев;
- низкий процент переплаты за предоставленные услуги (не более 5%).
Как работает система доставки цветов
На сайте u-f-l.net возможно заказать понравившийся букет и обязательно написать адрес доставки. В скором времени по указанному месту прибудет курьер и торжественно вручит получателю заказанные клиентом цветы с указанием его имени. По желанию можно преподнести и анонимный, но красноречивый знак внимания.
Доставляя счастье – девиз компании. Подарить родным и близким частицу света и добра можно в любом часовом поясе ежедневно, ведь Уфл работает 24 часа 7 дней в неделю.
Как заказать доставку цветов
Помимо сайта компании, на котором можно ознакомиться с ценами и ассортиментом услуг, существует и специально разработанное приложение для Android и iOS.
На сайте и в приложении существует уникальная услуга – ведение памятных дат. Работает для клиента в качестве напоминалки: в какой день и кого порадовать букетом свежих и ярких цветов.
Компания работает и в социальных сетях, таких как vkontakte, facebook и instagram. Любой подписавшийся сможет узнать о последних новинках Уфл и проконсультироваться с экспертами и флористами.
За время работы организация выполнила более 300000 доставок, что гарантирует надежность выбранного сервиса. За счет минимальной переплаты за услуги сервиса и качественной доставки, компания имеет много постоянных клиентов, для которых дарить счастье – не пустое слово, а наполненное цветом и ароматом.