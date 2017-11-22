Іспанія втратила 70 % врожаю зернових через посуху

В Іспанії в результаті найважчої за останні двадцять років посухи може повністю пересохнути річка Тахо, найбільша на Піренейському півострові.



Брак дощів відчувається ще з минулої весни, з приходом сухої та спекотної осені ситуація ускладнилася. Експерти побоюються, що до 2100 року значна частина країни може стати пустелею.

Найбільш серйозно від посухи потерпає сільське господарство. Відсутність дощів призвело до втрати 70 % врожаю зернових культур. У водосховищах на 37 % від їх місткості скоротилися запаси води. В деяких селах через відсутність корму довелося забивати худобу.