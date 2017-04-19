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Іспанія: органічні відходи перетворять на автомобільне біопаливо

в Авто 19.04.2017 6 пер.

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Life Metha-morphosis збирається виробляти біометан з використанням бактерій, які будуть виробляти газ в процесі анаеробного зброджування органічних речовин.

Испания: органические отходы превратят в автомобильное биотопливо

В Іспанії компанія Aqualia, що займається водним господарством, і автовиробник SEAT запустили спільний проект Life Metha-morphosis, спрямований на створення біопалива з оброблених органічних відходів, яке можна використовувати для заправки автомобілів. За підрахунками, викиди CO2 автомобілів на такому біопаливі скоротяться на 80%.

Програма побудована навколо виробництва біометану з органічних відходів, що містяться в стічних водах. Ця технологія вже використовується для опалення будинків.

Система виробництва біометану буде складатися з декількох частин. Апарат Umbrella буде встановлений на очисній станції в Барселоні, він буде збирати органічні відходи. В анаеробному мембранному біореакторі AnMBR буде відбуватися процес відділення газу від твердих побутових відходів. Потім з отриманої суміші газів апарат Annamox ELAN буде видаляти азот і очищати залишений біометан для використання в транспортних засобах.

Компанія SEAT в свою чергу випустить вантажівку Methagro спеціально для транспортування біометану з очисної станції на автозаправки.

У компанії Aqualia кажуть, що їх невелике підприємство буде обробляти близько 10 000 кубічних метрів стічних вод за добу і виробляти приблизно 1000 кубічних метрів біометану. Цієї кількості пального вистачає для поїздки 150 автомобілів на відстань до 100 кілометрів.

 

 
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