Japan News: Росія збільшує свою активність біля берегів Японії

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Російські військові кораблі все активніше діють в морях, що оточують Японію, повідомляє The Japan News.

За даними японського оборонного відомства, з 2006 року спостерігається зростання підтверджених випадків, коли російські бойові суду пропливають поблизу японських островів. Імовірно, таким чином Росія прагне «забезпечити свій вплив» на Далекому Сході, йдеться в статті.

Високопоставлений офіцер Морських сил самооборони Японії пояснив ситуацію наступним чином: «Після розвалу Радянського Союзу російській армії не вистачало палива і боєприпасів, і таким чином в її діяльності настав застій. Але завдяки економічному зростанню країна відновила свою активність». І якщо в 2006 році мова йшла про чотири випадки проходу російських військових кораблів, у 2009 році кількість вже стала двозначною, в 2014 році таких випадків було 19, у 2015 році — 25, у минулому році — 27. Причому, як повідомляє The Japan News, основна активність російських сил спостерігалася в районі острова Хоккайдо. Так, у 2016 році там було відзначено 18 випадків активності військових судів Росії.

Натхнення: inosmi.info