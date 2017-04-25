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Jeep представив свій перший гібридний кросовер

в Авто 25.04.2017 45 пер.

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Компанія Jeep привезла на мотор-шоу в Шанхай, концепт гібридного кросовера, який створювався спеціально для китайського ринку.

Jeep представил свой первый гибридный кроссовер

Новинка називається Yuntu. Прототип отримає три ряди крісел, що відкриваються назустріч один одному двері і гібридну силову установку з можливістю підзарядки батарей від побутової мережі.

Докладної інформації про концепт поки немає. Передбачається, що силова установка буде ідентична тій, що використовується в мінівен Chrysler Pacifica Hybrid. В останнього — 3,6-літровий V6, два електродвигуна і батарея на 16 кіловат-годин, заряду якої вистачає для подолання 53 км на електротязі.

 

 
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