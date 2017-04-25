Jeep представив свій перший гібридний кросовер

Новинка називається Yuntu. Прототип отримає три ряди крісел, що відкриваються назустріч один одному двері і гібридну силову установку з можливістю підзарядки батарей від побутової мережі.

Докладної інформації про концепт поки немає. Передбачається, що силова установка буде ідентична тій, що використовується в мінівен Chrysler Pacifica Hybrid. В останнього — 3,6-літровий V6, два електродвигуна і батарея на 16 кіловат-годин, заряду якої вистачає для подолання 53 км на електротязі.