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Жертвами морозів в Італії стали 8 осіб

в Земля 08.01.2017 37 пер.

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До восьми осіб зросла кількість жертв морозів, які прийшли на початку січня в Італії, повідомили місцеві ЗМІ. Серед недавніх жертв – 80-річний італієць, який страждав хворобою Альцгеймера, який заблукав і замерз на смерть. В суботу в одному з покинутих будинків у Мілані помер 66-річний безпритульний поляк. Ще одні безхатченко, 49-річний виходець з Румунії, також помер від переохолодження у місті Мессіна.

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Зазначимо, що арктичний циклон приніс морози і снігопади на всю територію Італії. Особливо значна зміна погоди торкнулося адріатичного узбережжя і гір центральної Італії. У зв’язку з сильними снігопадами закриті ряд автострад і відбулися збої в русі поїздів.

В Альпах температура повітря опустилася до мінус 27 градусів. У Римі – до мінус 5. В центрі міста вперше замерзли ряд фонтанів.

 
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