Жилет захистить астронавтів від космічної радіації

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Жилет, який захистить астронавтів від сонячної радіації, готовий до випробувань для планованих місій до Місяця. Про це заявили представники ізраїльської компанії StemRad з Тель-Авіва.

Жилет буде захищати життєво важливі органи людини і його стовбурові клітини. AstroRad Radiation Shield може бути використаний в ході експедиції до Марса, яку NASA намітило на 2030-ті рр ..

Жилет буде виготовлятися індивідуально для кожного астронавта, закриваючи життєво важливі органи конкретної людини. AstroRad Radiation Shield складається з декількох шарів, зроблених без використання металу.

За словами представників StemRad, жилет вже був випробуваний в лабораторії. Тепер у компанії чекають, що розробкою зацікавляться в Lockheed Martin, NASA і Європейському космічному агентстві. Планується, що в ході наступних випробувань під час обльоту Місяця жилет буде надітий на ляльку з датчиками, які реєструватимуть рівень радіації. Ще одна лялька зробить таку ж подорож без захисту. На Землі показання датчиків обох ляльок будуть проаналізовані.

За словами представників ізраїльської компанії, перші моделі жилета вже виготовлені. Перший справжній захисний жилет буде випущений до кінця цього року.