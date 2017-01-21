Жінка врятувалася від двометрової акули в Австралії (відео)

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Про страшну зустрічі розповіла 30-річна Ізабель Фабре (Isabelle Fabre), що веде блог про подорожі. Жінка відправляється в різні куточки Землі, де займається активними видами спорту, фото і відеозйомкою.

Кайтсерфінг в Австралії мало не закінчився для неї трагічно: в якийсь момент Ізабель помітила поруч з собою темний силует, але вирішила, що це дельфін, і продовжила насолоджуватися катанням на дошці. Тільки після того, як двометрова акула підпірнула під дошку, жінка зрозуміла ступінь небезпеки.

Одночасно акулу помітив її друг, який керував з берега безпілотником. Він почав кликати Ізабель на берег, а у жінки в цей момент, за її словами, «перед очима промайнуло все життя».

На щастя, добрі навички серфінгіста допомогли їй впоратися із завданням, але і опинившись у безпеці, вона ще довго перебувала у стані стресу.

Білу акулу (Carcharodon carcharias) також називають акулою-людожером. Це визначення не зовсім точне: білі акули людьми не харчуються, а величезна кількість важких травм і смертей внаслідок зустрічей з ними пояснюється бажанням хижих риб впізнати об’єкт. Своїми зазубреними гострими зубами вони кусають всі плавучі предмети, що трапляються їм на шляху, в тому числі дошки для серфінгу або буї. За період з 1990 по 2011 роки біла акула завдала травми 139 людям, 29 з них загинули.