Жінки виявилися більш уважними за кермом

Вчені провели опитування з участю 823 норвежців і встановили, як здатність концентруватися на водінні автомобіля пов’язана з віком і статтю.



Норвезькі вчені провели опитування 823 водіїв і з’ясували, що звичка відволікатися на сторонні заняття при управлінні автомобілем пов’язана з віком і статтю. Найсильніше концентрувалися на водінні жінки середнього віку, а найчастіше відволікалися молоді чоловіки. Також серед неуважних водіїв виявилися екстраверти і люди з порівняно низьким рівнем емоційної стабільності.

Дослідники відібрали дві групи учасників опитування. В першу увійшли 1100 учнів старших класів, 206 з них вже отримали водійські права. У другій групі виявилися 617 дорослих норвежців. Учасники дослідження вказали свою стать, вік, рівень освіти і чисельність населення свого міста. Люди відповіли на серію питань про свої звички за кермом і пройшли тести, що вимірюють фактори «великої п’ятірки». Це одна з моделей особистості людини, яка враховує ступінь прояви п’яти основних рис. У неї входять схильність до екстраверсії, відкритість новому досвіду, приємність у спілкуванні (agreeableness), сумлінність (conscientiousness) і схильність до невротизму (ступінь емоційної стабільності).

Опитані з високим рівнем невротизму та екстраверсії виявилися менш уважні за кермом.

Дослідники припускають, що вони можуть бути менш схильні концентруватися на завданнях і в інших сферах життя. У дорослих особливості особистості не мали впливу на концентрацію. Також вчені склали рейтинг найбільш поширених причин, які змушують водіїв відволікатися від дороги. Старшокласники частіше всього відволікалися, щоб переключити радіостанцію або поїсти. Як не дивно, дзвінки і написання повідомлень опинилися в кінці списку. Дорослі норвежці теж приділяли багато уваги радіо, а також розмов, за яких дивилися на пасажира-співбесідника, а не на дорогу.