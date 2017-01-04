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Житель В’єтнаму 18 років жив з ножицями в животі

в Гумор 04.01.2017 3 пер.

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В’єтнамські хірурги видалили з живота пацієнта хірургічні ножиці, забуті під час операції 18 років тому. Про цей випадок повідомляє місцеве видання.

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54-річний житель В’єтнаму потрапив в автомобільну аварію і був госпіталізований. Лікарі зробили чоловікові рентген і виявили в лівій частині живота медичний інструмент.

Пацієнт розповів здивованим лікарям, що в червні 1998 року він також опинився на операційному столі після ДТП. Весь цей час сторонній предмет довго не давав про себе знати, і лише нещодавно чоловіка почали турбувати різкі болі в животі.

Операція по вилученню ножиць з живота пацієнта тривала три години. Виявилося, що іржаві ручки почали прилипати до внутрішніх органів, що і стало причиною болів.

Хто саме залишив ножиці в животі пацієнта — невідомо. У В’єтнамі історії хвороби і записи про операції зберігаються 15 років.

 
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