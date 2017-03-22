Жителі Сомалі масово гинуть від голоду

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Щонайменше 26 людей загинули від голоду в напівавтономному районі Джубаленд на півдні Сомалі всього за півтора дня, повідомило радіо федерального уряду на своєму веб-сайті.



Сомалі, як і інші африканські країни, стикається з руйнівною посухою, в результаті якої гине худоба і скорочуються врожаї. 6,2 мільйона осіб, які складають близько половини населення регіону, потребують продовольчої допомоги.

Гострий голод, що охопив Джубаленд, викликав масовий відхід сотень сімей в столицю Могадішо.

Веб-сайт цитує Мохамеда Хусейна, помічника міністра внутрішніх справ Джубаленда, який заявив, що сувора засуха вбила людей протягом 36 годин, згідно з даними, отриманими в понеділок. «Люди в областях Джубба і Гедо потребують термінової допомоги», — наголошується в звіті.

За словами жителів, більшість міст контролювалися бойовиками аль-Шабаба, які ведуть жорстоку кампанію з повалення підтримуваного Заходом федерального уряду в Могадішо.

Серед групи з дев’яти сімей, які прибули в столицю з Джубаленда у вівторок, був 62-річний Ібрагім Абдоу. «Наші корови і ферми загинули. Річки й колодязі висохли», — сказав він агентству «Рейтер».

Мешканці міста приносили сім’ям хліб і миску з водою, але, за їх словами, ці люди потребують термінової продовольчої допомоги.

Багаті країни повинні зробити більше, щоб запобігти голодній загибелі населення Сомалі, заявив глава ООН в цьому місяці, попередивши, що інакше тероризм буде збільшуватися. Він просить про допомогу в розмірі 825 мільйонів доларів.