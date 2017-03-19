Жителям Фукусіми заважають повернутися додому радіоактивні кабани

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Шість років після ядерної катастрофи на АЕС «Фукусіма-1» в Японії жителі, які покинули свої будинки після аварії, збираються повернутися додому. Уряд очистив від радіації 4 міста в префектурі Фукусіма, і вони абсолютно безпечні для людей. Але на шляху до повернення стоїть величезна перешкода — тисячі радіоактивних диких кабанів.



В тілах кабанів, які поїдали заражені рослини і менших за розміром тварин після ядерної катастрофи, рівень радіоактивного елемента цезію-137 в 300 разів більше безпечної норми. ЗМІ порівнюють ситуацію з місцевістю навколо Чорнобиля. Там дикі вовки, олені, ведмеді і сови процвітають з тих пір, як звідти пішли люди після Чорнобильської катастрофи в 1986 році.

Але в Фукусімі кабани представляють величезну проблему для тих, хто хоче повернутися додому. Також тварини завдають величезної шкоди фермерським угіддям. І так як звірі перестали боятися людей, вони можуть проявляти агресію. «Насправді незрозуміло, хто зараз господар міста — люди чи дикі кабани», — каже мер покинутого міста Намі Тамтоцу Баба. Деякі жителі цього міста повернуться додому в кінці місяця.

Щоб розчистити городянам дорогу додому, місцеві чиновники відправлять загін мисливців, які вб’ють кабанів. Також вони встановлюють пастки і використовують безпілотники, щоб відлякати тварин.

Влада повинна вирішити, що робити з тілами радіоактивних кабанів. Заражене м’ясо можна їсти, а для поховань недостатньо землі. Спалювати тіла складно, так як із-за радіоактивності кабанів із завданням впораються тільки особливі установки. Так чи інакше чиновники мають намір позбавитися від радіоактивних тварин. «Якщо ми не приберемо їх і не будемо управляти містом самі, місце стане ще більш диким і непридатним для проживання», — каже Баба.