Juno передав на Землю знімки урагану на Юпітері

Зонд Juno відобразив шторм на Юпітері, який видається на поверхні планети як гігантська біло-синя пляма. За словами вчених, ця структура по діаметру досягає чверті розміру Землі.

Варто відзначити, що до Юпітера апарат Juno летів приблизно 5 років. На даний момент дослідна станція стабільно працює на орбіти газового гіганта і робить регулярні чіткі зображення для фахівців на Землі.

Спочатку планувалося, що Juno буде пролітати через певні точки орбіти один раз в два тижні, але з деяких причин це відбувається лише раз на 53 дні. Незважаючи на це, апарат вже пройшов перевірку роботи обладнання і надав необхідні дані про це в ЦУП.

Станція передала якісні знімки, на яких зображені полярні сяйва і атмосфера планети. Також вчених зацікавив великий ураган, довжина якого досягає 3,25 тисячі кілометрів, а ширина – 3 тисяч км. Такі утворення фахівці збираються досконально вивчити, щоб краще розібратися в природі Юпітера і зрозуміти, як утворюються такі вихори.