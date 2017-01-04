Как быстро построить комфортабельный дом

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Многим хочется построить собственный комфортабельный дом быстро и недорого. И здесь на выручку приходят каркасные дома. Самым быстрым способом строительства считается воспроизведение каркасных домов по канадской технологии строительства, то есть строительство с применением СИП-панелей.

Различные способы строительства- выбор за Вами

На сегодняшний день, компании – застройщики в строительстве применяют различные строительные материалы и технологии, с помощью которых можно существенно уменьшить срок строительства и сократить затраты:

кирпич;

каркасные дома;

многослойные конструкции;

газобетонные блоки;

пенобетонные блоки;

и другие.

Что представляют собой каркасные дома

Для многих людей понятие « каркасные дома» и «канадские дома» являются идентичными. Это не совсем так. Технология строительства каркасных домов имеет довольно много видов, которые отличает:

техпроцесс;

конструкционные особенности используемых материалов;

дальнейший способ отделки и удобство дальнейшей эксплуатации постройки.

У каркасных домов есть одна общая отличительные черта — наличие легкого фундамента, что обуславливается небольшим весом постройки, а также применение каркаса.

Отличительные черты классических каркасных домов

Для каркасных домов классической формы каркас выполняется из досок толщиной от 40 до 50 мм и 100 мм бруса, способного принимать и передавать на фундамент всю тяжесть сооружения.

Для заполнения свободного пространства между частями каркаса применяются различные виды утеплителей. Зачастую каркасные дома утепляются плитами на базальтововолоконной основе либо экструзионном пенополистироле (пеноплексе, техноплексе, полиспене и др.).

К плитам на основе базальтового волокна предъявляются особые требования. Их плотность не должна быть менее 45 кг/куб.м, в противном случае циклические процессы конденсации приведут к высыханию утеплителя и образованию пустот в верхних участках стен. Это повлечет за собой оседание стен через некоторое время эксплуатации сооружения под их собственной тяжестью. Вышеописанная технология и получила название «канадские дома» или же «финские дома».

Что важно для каркасных домов из СИП панелей

Одной из разновидностей каркасных сооружений стали конструкции из СИП панелей — http://ecopanua.com/sip-paneli/, которые и применяются для строительства домов по канадской технологии.

Здесь каркас сооружается из досок той же толщины, что и при классической технологии, но между ними устанавливаются СИП панели, выступающие также в роли направляющих. Добиться жесткости несущей способности нашей конструкции стало возможным за счет крепления СИП панелей на каркасе. Впрочем, эта технология не так уж проста, поскольку для обеспечения требуемого качества внутреннего микроклимата необходимо выполнять подгонку соединительных элементов между панелями с высокой точностью. При нарушении данной технологии, весь теплый воздух будет уходить через соединительные швы, что непременно приведет к тепловым потерям.

6 преимуществ каркасных домов

не дает усадку;

отсутствие трещин;

легкость монтажа;

экологическая чистота применяемых материалов;

возможность маскировки всех коммуникаций посредством стен;

быстрота возведения.

Компания ЭКОПАН поможет быстро и недорого возвести для Вас красивое и уютное жилище с применением современных технологий.