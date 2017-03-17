Как быстро заправить картридж

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Каждый человек, у которого был струйный принтер, знает, что собой представляет заправка картриджа. Обычно достаточно взять шприц и банку чернил, чтобы вновь наполнить опустевшей резервуар. Конечно, также нужно позаботиться о перепрошивке чипов, но это не настолько сложная задача, как может показаться поначалу. К тому же можно сразу купить уже перепрошитые. Также не стоит забывать про старые добрые СНПЧ, которые делают всю работу по заправке за владельца.

Ситуация меняется кардинально, когда речь заходит про лазерные принтеры. Во-первых, порошок, который вы в него будете заправлять (тонер), может нанести серьёзный вред здоровью. Поэтому все манипуляции нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении и с маской. Во-вторых, каждый картридж — это уникальная конструкция, которая создавалась для конкретной модели принтера. Поэтому какой-либо универсальной инструкции не существует. Только общие рекомендации.

У новичков заправка лазерного принтера может занять от 2 до 5 часов. При условии, что всё выполнено правильно. Дело в том, что риск повредить деталь крайне высок. Мало того, ошибки приводят к уменьшению срока эксплуатации. Проще говоря, вы можете купить новый картридж в свой принтер, использовать его и привести в полную негодность после первой неудачной заправки.

Отдельно нужно рассказать про материнские картриджи, те, которые идут в комплекте с принтерами. Они крайне чувствительны к повторной заправке. Простой пример подтверждает слова автора : если вы купите картридж «БАСФ» или какой-либо другой аналогичной компании, его можно будет заправить около пяти, может, семи раз, но в случае с материнским вариантом 2-3 заправки —предел.

Общие рекомендации по заправке

Первое что вам нужно приобрести это тонер. Также понадобится простая газета, которую можно расстелить на полу или столе. При этом для каждой модели подходит свой тип тонера.

Теперь о главном нюансе замены. Если вам повезло, то в вашем картридже будет пробочка, через которую можно легко засыпать порошок внутрь. К несчастью, подобные элементы присутствуют только на старых моделях. В новых принтерах разбор картриджа может занять полдня и состоять из 20—30 этапов, причём каждый по уровню сложности сравним с побегом Гудини из Алькатраса.

В старых моделях чтобы добраться до пробки достаточно снять боковую крышку. Чтобы это сделать достаточно открутить несколько болтиков, которые её фиксируют. Вся сложность новых систем заключается в том, что необходимо практически полностью разобрать элемент, чтобы засыпать тонер.

Теперь относительно чипа. Некоторые картриджи не поддаются перепрошивке. Поэтому при покупке устройства изучите этот вопрос, чтобы впоследствии не покупать каждый раз новый расходный элемент.

Небольшой нюанс. Когда речь заходит о лазерном принтере, заправлять придётся сразу четыре картриджа. Во-первых, это занимает крайне много времени. Во-вторых, до сих пор бывает проблематично найти подходящий цветной тонер.

Как быстро заправить картридж

Если вы не хотите изучать десятки мануалов и тратить уйму времени, рискуя испортить деталь — обращайтесь в компанию TonFix. Специалисты компании смогут заправить картридж за 20 минут. Цена услуги зависит от модели. На сайте есть прайс, по которому вы можете оценить, во сколько вам обойдётся заправка. При необходимости мастера могут провести ремонт и восстановление.

Крайне полезной услугой является аренда картриджей. Так, вы можете сэкономить деньги и напечатать любое количество страниц в сжатые сроки. Для удобства клиентов специалисты компании могут подъехать в офис или дом, чтобы забрать принтер и вернуть его, когда всё будет готово.