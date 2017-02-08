Как купить квартиру в Днепре

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Сейчас на рынке недвижимости спад. Цены на квартиры неуклонно падают последние несколько лет. Неудивительно, что бизнесмены инвестируют в недвижимость. Ведь, как говорят классики экономической теории, покупать нужно на спаде. Только так можно получить прибыль. Да и простые люди в выигрыше, ведь продажа квартир в Днепре по доступным ценам даёт им возможность наконец-то получить долгожданное жильё.

Днепр — один из самых красивых городов Украины. Здесь уютные улочки, огромное количество мостов, раскинувшихся через главную реку страны и легко узнаваемая архитектура. Но только этими пунктами преимущества города не заканчиваются. К примеру, здесь одни из самых высоких зарплат по стране. Научный и экономический потенциал города неуклонно растёт и развивается, несмотря на кризис последних лет. Неудивительно, что всё больше людей переезжают сюда.

Проще всего приобрести квартиру или дом на портале недвижимости «Место юа» из-за огромного количества доступных предложений и фильтров, которые за пару минут позволят подобрать жильё вашей мечты.

Интерфейс поиска довольно прост, но именно это в нём так привлекает. Всего несколько кликов и ресурс «Место юа» выдаст вам подходящие варианты. При этом вы можете задать следующие параметры:

Тип помещения, которое хотите приобрести. Стоит признать, что выбор довольно большой. Так вы можете купить не целую, квартиру, а, допустим, комнату. Хотя, с точки зрения, закона и простоты оформления это не самый лучший вариант. К сожалению, в ряде случаев другого выхода просто нет. В наличии также дома, гаражи и даже земельные участки.

Географическая локация. Вы можете указать район, станцию метро, улицу и даже ID выбранной вами недвижимости.

Количество комнат варьируется от одной до пяти.

Цена устанавливается в диапазоне от нуля и до бесконечности.

На сайте есть такая полезная опция, как контроферта. Она крайне полезна, так как позволяет сразу же донести ваше предложение продавцу. Таким образом можно неплохо сбить цену, особенно если продавец спешит.

Небольшая подсказка. В поиске сразу указывайте, чтобы алгоритм показывал только предложения с фотографиями. Если владелец не утруждает себя даже такой мелочью, то с ним дел лучше не иметь.

На сайте к каждому предложению идёт подробное описание. Так вы можете узнать, новострой это или нет, тип планировки, площадь и так далее. Кстати, в связи с постоянным ростом цен на теплоэнергию среди прочих пунктов появилась строфа «Тип отопления». Само собой, большинство пытается покупать квартиры с индивидуальным отоплением.

К другим полезным фишкам ресурса можно причислить обратный звонок и возможность написать сообщение продавцу. Кстати, в объявлении сразу указывается, кто занимается продажей — частное лицо или компания. Поэтому если вы хотите иметь дело с непосредственным продавцом никаких сложностей в подборе соответственного предложения не будет.

Отдельно хочется поговорить про удобства. Сейчас мало кто покупает квартиру, в которой одни только стены и вид на Днепр. В условиях современной динамичной жизни большинство хочет получить жильё, в котором будет всё необходимое, начиная от стиральной машины и заканчивая телевизором. Мало того, в XXI веке все эти элементы превращаются в необходимое условие для быстрой продажи квартиры.

На ресурсе mesto.ua вы сразу видите, какие удобства есть в квартире. Поэтому, если вы не хотите тратить месяцы на ремонт, покупку мебели и техники, достаточно выбрать жильё, где всё это уже есть.

Приятной изюминкой является описание к каждой квартире или дому, в котором владелец пытается выставить свою собственность в максимально хорошем свете, рассказав о тех преимуществах, которые вы получите после покупки.