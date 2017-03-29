Как найти фейк: обзор фото-сервисов

Как определить фейк: фото-сервисы для поиска
Ежедневно в Интернете появляются миллионы фотографий, которые разлетаются по лентам пользователей соцсетей и новостным порталам. Невероятные фото вызывают волны обсуждений и сотни комментариев, но не всегда эти снимки правдивы. Если вы:
- журналист;
- редактор СМИ;
- блоггер;
или занимаетесь SMM-продвижением, то сталкивались с проблемой верификации фотоконтента, особенно вирусного.
Например, фото якобы с крыши Всемирного торгового центра за секунду до того, как самолет протаранил небоскрёб, на самом деле фейк. И чтобы это определить, необязательно пользоваться какими-то сервисами. Достаточно включить логику и внимательность:
- Размеры самолёта и человека – несоизмеримы.
- Реакция мужчины на шум приближающегося авиалайнера, наверняка была бы другая.
Фото-гуру в сети даже определили, что модель самолета на изображении не совпадает с тем, который потерпел аварию 11 сентября 2001.
Но как быть с теми фейками, которые на глаз отличить невозможно?
Для этого существуют специальные онлайн-инструменты.
Фото-сервисы
- Google images – самый простой и доступный способ. Чтобы понять, было ли изображение уже загружено в Сеть и «отфотошоплено» достаточно:
- сохранить фото себе на компьютерили скопировать URL;
- выбрать в Google«поиск по картинкам»;
- загрузить файл или ввести URL.
И получить результаты.
Поисковик выдаст вариации картинки и все похожие изображения. Например, фото с китом, который заплыл в Гранд-канал в Венеции – фейк.Прокрутите выдачу вниз и просмотрите страницы с подходящими изображениями. Найдёте информацию о том, что это фотопроект немца Роберта Йанса.
Кроме того, Googleпредлагает найти картинку прямо в контекстном меню. Кликните правой кнопкой мыши на нужное изображение и выберите пункт «найти картинку (Google)».
Если вам нужны более точные сведенья о том, где была сделана фотография и когда, воспользуйтесь следующими инструментами.
- TinEye.
Этот сервис помогает сортировать изображения по таким характеристикам:
- лучшее совпадение;
- самое изменённое фото;
- самый большой размер изображения;
- новое в сети;
- самое давнее в сети по дате загрузки.
Выбирайте тот параметр, который вас интересует и идентифицируйте, когда было «залито» фото в Интернет, на каком ресурсе. Найдите оригинал изображения за считанные секунды!
- FotoForencis
Хорош этот сервис тем, что даёт более обширные технические характеристики фотографий. Загрузив файл вы можете узнать:
- дату создания;
- дата загрузки в Интернет;
- девайс, на котором был сделан снимок или опубликован;
- информацию о формате и размерах изображения;
- количество мегапикселей;
- наличие вспышки во время съёмки.
А ещё технология ELAпозволяет определить отредактированные (отфотошопленные ) элементы на изображении. Если они есть – подсвечиваются ярче.
- Izitru.
Инструмент предлагает проанализировать изображения онлайн после загрузки. Izitru«пропускает» фото через 6 технических испытаний и определяет:
- локацию (где была сделана и опубликована фотография);
- модель фотокамеры или смартфона;
- время съёмки и публикации.
После анализа сервис выдаёт вердикт: оригинальное фото или модифицированное. Заметьте, что если оригинально фото при пересылке по электронной почте было сжато, Izitruклассифицирует его как «потенциально модифицированное». То есть малейшие изменения, имеют значение.
- Google Maps.
Как использовать карты для верификации фото? Определить фейковость с помощью карт нельзя. Этот сервис поможет установить, место в котором был сделан снимок. Но только в том случае, если геолокация не была отключена на мобильном девайсе. В поиск GoogleMapsвставьте координаты изображения и проанализируйте результаты. Совпадает ли место на фото с геолокацией?
Присмотритесь
Результаты работы онлайн-инструментов для верификации изображений не всегда справляются с поставленной задачей. Особенно, если метаданные недоступны. Поэтому проведите тщательный «осмотр» фотографии:
- обратите внимание на тени от объектов;
- присмотритесь к линиям и контурам объектов;
- проанализируйте видимые названия (магазинов, офисов, вывески на домах), номера автомобилей;
- посмотрите, какие погодные условия на фото (совпадают ли они с погодой в этом месте по прогнозу).
Задействуйте по максимуму личные наблюдения и арсенал сервисов, тогда отличить фейк от оригинала не составит вам труда.
Автор: Юлия Кислицына, агентство системных интернет-решений Wezom.