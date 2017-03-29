Как найти фейк: обзор фото-сервисов

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Как определить фейк: фото-сервисы для поиска

Ежедневно в Интернете появляются миллионы фотографий, которые разлетаются по лентам пользователей соцсетей и новостным порталам. Невероятные фото вызывают волны обсуждений и сотни комментариев, но не всегда эти снимки правдивы. Если вы:

журналист;

редактор СМИ;

блоггер;

или занимаетесь SMM-продвижением, то сталкивались с проблемой верификации фотоконтента, особенно вирусного.

Например, фото якобы с крыши Всемирного торгового центра за секунду до того, как самолет протаранил небоскрёб, на самом деле фейк. И чтобы это определить, необязательно пользоваться какими-то сервисами. Достаточно включить логику и внимательность:

Размеры самолёта и человека – несоизмеримы. Реакция мужчины на шум приближающегося авиалайнера, наверняка была бы другая.

Фото-гуру в сети даже определили, что модель самолета на изображении не совпадает с тем, который потерпел аварию 11 сентября 2001.

Но как быть с теми фейками, которые на глаз отличить невозможно?

Для этого существуют специальные онлайн-инструменты.

Фото-сервисы

Google images – самый простой и доступный способ. Чтобы понять, было ли изображение уже загружено в Сеть и «отфотошоплено» достаточно:

сохранить фото себе на компьютерили скопировать URL;

выбрать в Google«поиск по картинкам»;

загрузить файл или ввести URL.

И получить результаты.

Поисковик выдаст вариации картинки и все похожие изображения. Например, фото с китом, который заплыл в Гранд-канал в Венеции – фейк.Прокрутите выдачу вниз и просмотрите страницы с подходящими изображениями. Найдёте информацию о том, что это фотопроект немца Роберта Йанса.

Кроме того, Googleпредлагает найти картинку прямо в контекстном меню. Кликните правой кнопкой мыши на нужное изображение и выберите пункт «найти картинку (Google)».

Если вам нужны более точные сведенья о том, где была сделана фотография и когда, воспользуйтесь следующими инструментами.

TinEye.

Этот сервис помогает сортировать изображения по таким характеристикам:

лучшее совпадение;

самое изменённое фото;

самый большой размер изображения;

новое в сети;

самое давнее в сети по дате загрузки.

Выбирайте тот параметр, который вас интересует и идентифицируйте, когда было «залито» фото в Интернет, на каком ресурсе. Найдите оригинал изображения за считанные секунды!

FotoForencis

Хорош этот сервис тем, что даёт более обширные технические характеристики фотографий. Загрузив файл вы можете узнать:

дату создания;

дата загрузки в Интернет;

девайс, на котором был сделан снимок или опубликован;

информацию о формате и размерах изображения;

количество мегапикселей;

наличие вспышки во время съёмки.

А ещё технология ELAпозволяет определить отредактированные (отфотошопленные ) элементы на изображении. Если они есть – подсвечиваются ярче.

Izitru.

Инструмент предлагает проанализировать изображения онлайн после загрузки. Izitru«пропускает» фото через 6 технических испытаний и определяет:

локацию (где была сделана и опубликована фотография);

модель фотокамеры или смартфона;

время съёмки и публикации.

После анализа сервис выдаёт вердикт: оригинальное фото или модифицированное. Заметьте, что если оригинально фото при пересылке по электронной почте было сжато, Izitruклассифицирует его как «потенциально модифицированное». То есть малейшие изменения, имеют значение.

Google Maps.

Как использовать карты для верификации фото? Определить фейковость с помощью карт нельзя. Этот сервис поможет установить, место в котором был сделан снимок. Но только в том случае, если геолокация не была отключена на мобильном девайсе. В поиск GoogleMapsвставьте координаты изображения и проанализируйте результаты. Совпадает ли место на фото с геолокацией?

Присмотритесь

Результаты работы онлайн-инструментов для верификации изображений не всегда справляются с поставленной задачей. Особенно, если метаданные недоступны. Поэтому проведите тщательный «осмотр» фотографии:

обратите внимание на тени от объектов;

присмотритесь к линиям и контурам объектов;

проанализируйте видимые названия (магазинов, офисов, вывески на домах), номера автомобилей;

посмотрите, какие погодные условия на фото (совпадают ли они с погодой в этом месте по прогнозу).

Задействуйте по максимуму личные наблюдения и арсенал сервисов, тогда отличить фейк от оригинала не составит вам труда.

Автор: Юлия Кислицына, агентство системных интернет-решений Wezom.