Как обменять старый Apple на новый

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Компания Apple давно зарекомендовала себя как первопроходца мира цифровых технологий. Неудивительно, что за каждым новым гаджетом выстраиваются многотысячные очереди. Люди ночуют пот дверями магазинов, чтобы получить свой «Айфон» и первыми протестировать новый функционал.

Дело в том, что маркетинговая политика компании Apple направлена на постоянное обновление устаревших версий гаджетов у пользователей. И дело здесь не только в производительности, хотя и в ней тоже. Если в качестве примера взять iPhone четвёртого поколения и шестого, то первый не сможет конкурировать с новым флагманом в плане программного функционала. Мало того, обновлённая ОС просто не сможет на нём нормально функционировать. Да и разработка дальнейших обновлений будет носить скорее формальный характер. Именно поэтому все так охотятся за новыми гаджетами.

Но покупка нового «Айфона» — это довольно дорогостоящее мероприятие. К счастью, программа Trade-in позволяет сэкономить деньги и получить новый гаджет. Но обмен нужно проводить у компании, которая сумела себя зарекомендовать в этой сфере услуг. В качестве примера можно вспомнить iPodrom. Здесь можно отыскать любой гаджет от Apple и получить на него приличную скидку, если взамен отдать старый. При этом можно взять как бу, так и новый аппарат.

Как получить максимальную стоимость

Часто люди несут свои гаджеты в магазин, но не получают ожидаемой скидки. Хотя само устройство находится в идеальном состоянии. Дело в том, что этого недостаточно, чтобы получить максимальную скидку.

Во-первых, для проведения обмена у вас должны быть документы, подтверждающие право владения. Во-вторых, только полная комплектация позволяет получить максимальную компенсацию. В-третьих, даже наличие коробки влияет на цену. В идеале вы должны принести устройство точно в том виде, в котором оно вам досталось.

Нюансы обмена

Честно говоря, современная система Trade-in в корни отличается от той, что была раньше. В качестве примера возьмём обмен imac, точнее, вы хотите получить «Аймак», но у вас нет аналогичного ноутбука более ранней версии, зато есть iPad. В таком случае даже имея гаджет отличный от того, который вы хотите купить, вы сможете получить скидку при обмене.

Довольно интересной является возможность обмена нового полностью рабочего устройства на то, которому нужен ремонт. Допустим, вы по неосторожности разбили экран и по ряду причин не хотите нести его в офис. Возможно, у вас нет на это времени, а возможно, внутренне вы созрели для покупки девайса следующего поколения. В таком случае в магазине iPodrom можно получить нужное вам устройство со скидкой. При этом процедура обмена займёт не более 20 минут.

Дополнительные возможности

Если вы сначала продаёте свой старый гаджет, а потом покупаете новый, то возникает ряд проблем вроде той же необходимости замены СИМ-карты старого образца на Nano. Но если делать покупку в специализированном магазине, то мастера сервиса сэкономят вам время, выполнив все работы на месте.

Также они предоставляют ряд дополнительных услуг, среди которых:

Перенос информации со старого гаджета на новый.

Обучение пользованию только что приобретённым девайсом.

Установка необходимых для комфортного пользования приложений.

За 20 минут вы получаете готовый гаджет, который можно использовать на 100 процентов его функционала.

Кстати, заявку на обмен можно заполнить прямо на сайте. В таком случае вы узнаете предварительную оценку вашего гаджета. Конечно же, более точные данные сможет предоставить только технический консультант центра по обмену продукции Apple. Кстати, здесь же можно сразу купить все нужные аксессуары в виде защитного стекла или чехла.