Как одеваться модно и стильно

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Хочется создавать оригинальные образы и не быть похожим на всех? Отойти от общепринятых стереотипов? Предлагаем уникальную возможность заказывать товары из США. Это огромное предложение разнообразной одежды на любой кошелёк. На популярных порталах можно найти качественные вещи от ведущих европейских и американских производителей по демократичным ценам.

Как найти свой бренд?

Среди огромного количества товаров крайне сложно определиться. Выбор затрудняет не только большой ассортимент, но и описание на иностранном языке. Чтобы быстрее разобраться с товарами, лучше просматривать каталог с автоматическим переводчиком, который предлагает практически каждый браузер. Это позволит понять, что за товар перед вами, даже если иностранный язык для вас – тёмный лес.

Вторым важным фактором является производитель. На зарубежных порталах, таких как eBay или AMAZON, наибольшей популярностью пользуются следующие бренды:

«Зара»;

«Виктория Сикрет»;

НМ;

«ГАП»;

«Джордж»;

спортивные бренды («Адидас», «Найк», «Нью Баланс» и проч.);

«Картерс» и многие другие.

Они регулярно предлагают новые коллекции, а одежду прошлых сезонов продают с огромными скидками. Именно поэтому совершать покупки на зарубежных порталах могут люди с различным уровнем дохода. Если есть огромное желание выделиться, подчеркнуть свою оригинальность и неповторимый вкус, шопинг на заграничных сайтах – это ваш выбор! Главное – подобрать производителя одежды, который более других соответствует индивидуальным предпочтениям. Интернет позволяет сделать это не выходя из дома, с чашкой ароматного какао и в удобном кресле.

Где подвох?

Многие наши соотечественники ошибочно полагают, что на таких порталах, как eBay, AMAZON и прочие, представлены товары сомнительного качества. Именно поэтому большинство позиций реализуется по заниженным ценам. Однако это не так. Действует свободная торговля. Продавец может предложить товар с фиксированной ценой или же выставить его на аукцион. Тогда покупатели будут конкурировать между собой и в режиме реального времени бороться за понравившиеся модели.

Шопинг на заграничных сайтах имеет большое количество преимуществ. Вот некоторые из них:

Более низкие цены. Высокий уровень конкуренции вынуждает производителей предлагать свои товары по демократичной стоимости. Кроме того, в Америке большой популярностью пользуются всевозможные распродажи. Они проводятся не только в канун таких значимых праздников, как Рождество или Новый год, но и на День труда и многие другие. Огромное разнообразие товаров. Предложение настолько велико, что без особых сложностей можно найти продукцию на любой вкус и кошелёк. Например, в каталоге eBay или AMAZON представлены не только последние коллекции американских и европейских производителей, но и одежда прошлых сезонов по более демократичным ценам. Возможность приобрести эксклюзивную одежду. Это преимущество особенно актуально для тех граждан, которые хотят красиво и модно одеваться, но не проживают в крупных городах. Делать заказы на американских сайтах можно из любого населённого пункта нашей страны. Благодаря доставке в Украину перед шопингом стираются все границы.

Некоторые предприимчивые соотечественники налаживают успешный бизнес, закупая на международных порталах брендовую одежду. В сезон скидок она стоит в разы дешевле, чем предлагают модные бутики. С помощью интернета и социальных сетей можно даже не открывать свой реальный магазин, а осуществлять продажи в виртуальном пространстве.

Обращаем внимание на детали

Несмотря на огромное количество преимуществ, заграничный шопинг всё же имеет недостатки. Их несколько:

Ожидание. Поскольку покупки совершаются в другой стране, они не могут быть доставлены за несколько дней, как это происходит с отечественными е-market. Отправку можно организовать с помощью авиатранспорта или морем. Первый более быстрый, но и дорогостоящий вариант. Ждать нужно несколько недель. Второй – дешевле, но доставка может затянуться на 1–2 месяца. Несоответствие полученного товара тому, что было указано на сайте. Этот недостаток характерен для всех интернет-магазинов, а не только для международных порталов. Хотя на последних такие случаи происходят крайне редко. Даже если это произошло, всегда можно обменять одежду или вернуть деньги за покупки.

Опытные пользователи уже знакомы с подводными камнями, которые встречаются во время шопинга в американских е-market. Новичкам проще воспользоваться услугами посредника. Именно таким надёжным помощником и советчиком может выступить компания OrderWorld. Сотрудники не только помогут разобраться с особенностями совершения покупок, но и возьмут на себя обязательства, связанные с доставкой, обменом или возвратом приобретённой продукции.

Пусть шопинг доставляет только приятные эмоции!