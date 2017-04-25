Как одеваться мужчине низкого роста

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Низким, считается мужчина ростом менее 172 см. Если вы полагаете, что одежда не способна изменить ваш внешний вид, вы ошибаетесь.

Всё дело в первом впечатлении. Люди, которые впервые вас увидят, сразу сформируют первое впечатление о вас. Неправильно подобрав одежду, серьезно вас никто воспринимать не будет.

В правильном подобранном стильном луке ваш вид будет на много привлекательнее. Окружающие вас девушки воспримут вас на много серьезнее, и будет не против знакомства.

Речь не только о девушках, а о важных встречах с потенциальными клиентами, собеседованиях на работу и других сферах жизни.

Мнение окружающих — очень важно! От него зависит даже уверенность в себе. Не правильно подобранная одежда сразу бросается в глаза. Таким образом, низкий рост такого молодого человека будет сразу заметен.

Грамотно подобранная одежда сделает вас визуально выше. В правильно подобранной одежде люди сразу оценят ваш стиль, чувство юмора и харизму.

Одежда низкому мужчине

Низкому мужчине нужна одежда, визуально вытягивающая его тело. Одеваться нужно так, чтобы взгляд окружающих непрерывно скользил от прически к туфлям.

Обувь

Первое, что нужно – начать носить обувь с низким каблуком. Это уже добавит пару сантиметров. Вы должны обувать туфли, ботинки или полуботинки. Ни в коем случае не стоит носить огромные ботинки.

Необходимо выбирать обувь в тон со штанами, чтобы сделать ноги длиннее.

Одежда с полосками

Чаше носите одежду с вертикальными полосами. В этом случае, взгляд окружающих будет скользить по вас в вертикальном направлении и визуально, Вы будете казаться Выше. Вместо ремня следует носить подтяжки, но если уж вы решили надеть ремень, старайтесь подбирать его в тон верха или низа. Сильно выделяющийся ремень привлекает излишнее внимание и визуально делит тело пополам.

Костюм

Костюм часто смотрится лучше, чем брюки и пиджак из разных комплектов, которые способны визуально разделить тело на две части. Иногда бывают исключения. Здесь стоит смотреть на ситуацию в реальном времени. Играет роль цвет, длина пиджака и посадка брюк.

В рубашках, которые широки в талии мужчины смотрятся ниже и шире.

Размер одежды

Внимательно следите за размерами одежды, особенно за джинсами и брюками. Между ног ничего не должно висеть. Помните, что в широких и бесформенных штанах любой мужчина выглядит ниже.

Верхняя часть

Чаще носите узкие галстуки и пиджаки, с заостренными вверх лацканами.

Не стоит акцентировать внимание окружающих на низком росте. Подбирайте правильную одежду, и вы всегда будете выглядеть стильно и ярко каждый день!

Источник: https://myzi.com.ua