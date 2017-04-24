Как подобрать шкаф-купе в квартиру

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Шкаф-купе – вещь необходимая. Большой и красивый шкаф станет не просто вместилищем вещей, но и красивым предметом интерьера. Сейчас такой выбор этой мебели, что невозможно остановиться на чем-то одном. Как купить шкаф-купе http://grown.com.ua/product-category/korpusnaya-mebel/, который прослужит много лет?

Гардеробы бывают встроенные и не встроенные в стену. Самое важное при выборе – это габариты, функциональность, дверки и дизайн. Если вы делаете слитно с задней панелью-стеной, то стена не должна быть из гипсокартона. С панелью из гипсокартона шкаф просядет через полгода и портит стену. Даже на короткое время такая конструкция неприемлема.

Двери бывают подвесные и с накладным профилем, раздвижные и складные. Раздвижные двери чаще всего ставят на строенных гардероьах, с ними создается впечатление, что шкаф – это отдельная комнатка. Раздвижные дверцы плохи тем, что уменьшают объем шкафа на 6-10 см. В стандартной мебели ширина двери 1 метр, всего 2-3 дверки, для раздвижных дверей эти параметры несколько больше. Чем больше гардероб, тем больше дверей и тем тверже должен быть каркас. Если вы выбираете раздвижные двери, то регулярно прочищайте пазы, куда входит панель двери, иначе она может слететь. При сильных ударах и резком закрывании дверь также может соскользнуть.

Для креплений и пазов лучше выбирать сталь. Особенно это важно при выборе больших шкафов – чем мягче материал, тем быстрее шкаф начнет выходить из строя. Жесткая основа необходима для складных дверей, без крепления сломаются, и дверки начнут вываливаться наружу. Если у предмета меблировки есть дно и потолок, то для него будет уместно выбрать подвесную систему дверей. Подвесная система будет правильно и хорошо работать только в том случае, если шкаф не искривлен.

Дверцы крепятся на роликах и подшипниках. В подшипниках и зазорах между ними застревает мусор и пыль, их нужно регулярно чистить. Ролики и в случае полоски починит проще, и протирать их нужно реже.

Выбор дизайна – тоже задача не и простых. Цветовой выбор в магазинах небольшой, но под заказ возможно все. Подбирайте новый предмет интерьера под общий тон комнаты. Если такой возможности нет, то берите шкаф чуть темнее, чем пол. Светлые шкафы кажутся больше и массивней, а темные – элегантней и меньше, зато менее выглядят менее вместительными.

Гардероб можно купить в любом мебельном магазине, однако не каждому этот вариант подходит – хочется чего-то необычного, нестандартна комната и т.д. В таком случае покупайте через интернет-магазин мебели «Grown»», там большой выбор цветов, размеров, механизмов шкафа.