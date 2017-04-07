Как получить прощение при помощи расчёски

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Подобрать хорошую расческу, особенно для девушки — задача не из простых. Тем не менее, если ты по глупости уронил её с 12 этажа… нужно как-то загладить вину. С одной стороны, расчёска — это такая мелочь. Предмет личной гигиены, не больше. Но если этой расчёске больше ста лет и она передавалась от матери к дочери на протяжении нескольких поколений — становится как-то неуютно.

Как вы понимаете, восстановлению старый аксессуар не поддаётся. Расчёска разлетелась на множество частей. Полное разрушение. Из-за этого Вера со мной не разговаривала целую неделю! Да и после осадочек остался. Но когда буря улеглась. Я решил, что пришло время загладить вину.

Начал с выбора магазина, в котором буду покупать ей самый шикарный набор косметики, который мне только позволит мой кошелёк. И здесь сразу возникла небольшая сложность. Она пользуется только оригинальной продукцией. Обычно её ей привозят из Милана друзья. Поэтому в оригинальности сомневаться не приходится. Конечно, можно оформить доставку из-за границы, но не думаю, что в этом есть какой-либо смысл. Поэтому я нашёл магазин Goddess, точнее, мне его порекомендовали. Мама девушки. К счастью, эта та ситуация, когда возможная тёща и зять души не чают друг в друге. Серьёзно! Мария Александровна, если вы это читаете — вы прелесть.

Через несколько часов блужданий по порталу подобрал набор для бровей Anastasia Beverly Hills Brow Kit. Не спрашивайте почему. В этом нет какого-либо разумного обоснования. Просто увидел и понял — это то, что нужно. Вот только это была всего лишь красивая упаковка для настоящего подарка, который я купил здесь: https://goddess.com.ua/tangle_angel — белая расчёска в форме сердца. Представьте себе крылья ангела. Если их сложить получится сердца. Конструкция обладает следующими преимуществами:

белый цвет,

разная длина щетинок,

антибактериальное покрытие,

антистатическое покрытие,

эргономическая конструкция.

Специальное покрытие позволяет навсегда забыть о том, как волоски разбрасывает статическое электричество. Разная длина щетинок даёт возможность расчёсывать волосы любой густоты. Мало того, это можно делать как в сухом, так и в мокром виде. А грива у моей малой — просто шикарная.

Ещё мне понравилась функция массажа. Согласитесь, ну кто захочет, чтобы расчёска царапала кожу головы, причиняя дискомфорт. К тому же я хотел проявить заботу и показать, что это от чистого сердца. Я не собирался заглаживать вину. Моей задачей было создать новые приятные впечатления, которые дадут ей возможность забыть тот фейл.

Обставил я всё красиво. Наша комната. У неё есть свой столик с зеркальцем и другими женскими штучками. Именно там она накладывает боевой раскрас. На столе небольшая коробочка в красивой обёртке. Наверху бантик, в общем, всё как положено. Дожидаюсь, пока она откроет ключом дверь. Демонстративно устраиваюсь на кресло с ноутбуком. Слышу, как она раздевается, кладёт ключи и сумочку на тумбочку потом проходит в кухню. Оттуда слышен звук льющейся воды. Через несколько минут Вера заходит в комнату. Смотрит на меня, потом её взгляд цепляется за коробочку на столе. Она не спеша подходит, садится на табуретку, берёт в руки подарок и разворачивает. Пока она этим занимается, я откладываю ноутбук и неспешно подхожу к ней сзади.

Когда она, наконец, видит, что внутри — приобнимаю за плечи, нежно целую в шею и сзади протягиваю ей новую расчёску со словами: «Мое сердце в твоих руках. Обращайся с ним бережно». Оставляю настоящий подарок у неё на коленях. Не спеша отхожу к креслу, сажусь и наблюдаю за ней… у меня получилось. По глазам вижу. Меня простили. Конфуз был забыт. Спасибо магазину Goddess, точнее, консультанту этого магазина, который удержал меня от роковой ошибки. Я чуть не купил набор для бровей другого цвета.