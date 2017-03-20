Как построить дом из клееного бруса

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Несмотря на обилие современных материалов, древесина до сих пор не теряет своей актуальности. Это и не удивительно. Данный материал обладает уникальными свойствами, позволяющими ему обеспечивать комфортные условия проживания людей. К примеру, брус отлично удерживает тепло. В то же время он «дышит», поэтому внутри деревянных домов легко и приятно жить.

Современные методы обработки позволяют придать дереву множество дополнительных функций, среди самых полезных огнестойкость и иммунитет к насекомым. Мало того, после специальной обработки клееный брус не поддаётся гниению и на нём не образуется плесень или грибок.

Фундамент

Чтобы возвести крепкий и тёплый дом, который прослужит века, необходимо заложить прочный фундамент. При постройке дома из клееного бруса нужно учитывать, что подпол нуждается в вентиляции. Поэтому важно внести в проект несколько отдушин. Для защиты от грызунов достаточно установить специальные сетки.

Особое значение имеет расположение дома. Чтобы выбрать правильный участок лучше всего воспользоваться услугами специалиста геодезической службы. Это позволит избежать множества катастрофических последствий вроде деструкции фундамента.

В большинстве случаев при постройке дома из клееного бруса используют ленточный фундамент. При этом углубляться особенно в землю не нужно. Главное чтобы ширина ленты была шире стены на 10 см с каждой стороны.

В процессе укладки фундамента на дно насыпается песок. Подушки на 10—15 сантиметров достаточно. Только после этого устанавливается каркас и делается опалубка. Идеально чтобы она была выше грунта на 40 см. В конце всё заливается бетоном.

Возводим стены, подготавливаем основание, делаем крышу

Для начала нужно сделать гидроизоляцию фундамента. Это слоёный пирог материалов, в который входят рубероид и битумная мастика, которые идут в четыре слоя, чередуясь между собой.

Очень важно в процессе работы постоянно пользоваться уровнем. Погрешность не должна быть больше 1 сантиметра. На гидроизоляцию монтируется подкладочная доска. Конечно же, её предварительно обрабатывают антисептиком. Кладутся лаги.

Только теперь можно возводить первый венец. Лучше всего использовать сухой профилированный брус — он обладает отличными эксплуатационными качествами и способен на достойном уровне противостоять агрессивной внешней среде. Мало того, главной особенностью этого материала является уникальная соединительная система, позволяющая возводить дома в кратчайшие сроки. Существует три типа соединения:

в полдерева,

стык в стык

сопряжением шипа.

После того как конструкция возведена до необходимой высоты, приходит черёд кровельных работ. Современные сборные конструкции позволяют провести эту работу максимально быстро. В конце наносится защитная пропитка на все стены, как ещё одна линия защиты.

Итоги

Конечно же, просто всё выглядит только на бумаге. На практике существует миллион нюансов, о которых может знать только профессионал своего дела. Именно поэтому если вы решили построить себе дом — обращайтесь в компанию «Леско» здесь работают настоящие мастера, способные быстро и качественно возвести дом из клееного бруса в минимальные сроки.

Важной особенностью бруса, который использует компания, является специальная обработка, снижающая внутреннее напряжение древесины. В результате вероятность появления трещин и деформации снижается практически до нуля.

На сайте «Леско» можно увидеть готовые проекты компании, а также готовые решения. Двенадцать лет работы позволили предприятию собрать шикарное портфолио и создать решения, которые стали классикой строительного рынка.