Как правильно использовать раствор для линз?

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Избавиться от постоянного дискомфорта во время ношения очков, визуальных искажений и навязанного имиджа помогут современные корректирующие устройства. Неважно было принято решение купить линзы в интернет-магазине или в салоне оптики, эти офтальмологические изделия имеют огромное количество преимуществ. Чтобы поддерживать свойства МКЛ на уровне, ношение было комфортным и удобным, необходимо правильно ухаживать за медицинским изделием. Выбрать лучший раствор для линз, рейтинг которых варьируется в соотношении качества и цены, не является проблемой, чего нельзя сказать о правильном использовании.

Как избежать самых распространённых ошибок в применении раствора для контактных линз?

Многофункциональные составы для ухода за МКЛ позволяют одновременно правильно хранить устройство, очищать его от процесса жизнедеятельности роговицы и влияния окружающего мира, а также обеспечивать стерильность и увлажнение. От эффективности работы этого средства зависит самочувствие и здоровье глаз, а потому очень важно соблюдать правила эксплуатации.

Грубая и часто встречающаяся ошибка – замена специализированного состава на более дешёвый, физиологический раствор, проточную воду или слюну. Делать это категорически запрещено, иначе неприятные симптомы, инфекции и воспалительный процесс будут обеспечены.

Правила использования раствора для МКЛ:

Перед контактом с линзами, бутылочкой с раствором и специальным контейнером для хранения необходимо тщательно вымыть руки мылом без увлажняющего эффекта, чтобы на поверхности не оставался след косметики и других средств.

Специализированный состав абсолютно стерильный и должен таким оставаться, а потому горлышко ёмкости с ним нельзя обхватывать руками, прислонять к поверхностям. Сразу после применения следует закрывать раствор во избежание попадания внутрь пыли, бактерий и других патогенных микроорганизмов.

Проводить обработку контактных линз нужно непосредственно после снятия.

Нужно периодически проверять флакон с раствором на предмет истекания срока годности. Потому покупать «про запас» такие вещи не рекомендуется. Старое средство хуже справляется со своими обязанностями.

Экономить на медицинском изделии и аксессуарах вредно для здоровья, а потому лучшим вариантом выгодной покупки станет заказ линз в интернет-магазине. Выбор корректирующего устройства нужно делать под чётким руководством лечащего офтальмолога. Если такой возможности нет, может пригодиться список производителей качественных МКЛ и рейтинг растворов для линз.