Как создать рингтон на телефоне

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оцінок, середнє:из 5)

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Согласитесь, что у каждого человека на телефоне стоит уникальный рингтон. Если это, конечно, не очередной суперхит месяца. В таком случае повторов не избежать. К счастью, есть Audiko — многофункциональная программа, позволяющая извлечь уникальную мелодию даже из самой популярной песни.

При помощи аудиоредактора вы можете создавать уникальные треки той длины, которая будет нужна вам. Мало того, есть возможность вырезать один, самый яркий момент. После установки он будет просто повторяться.

Больше всего пользы от Audiko, когда нужно подобрать мелодию для СМС. Дело в том, что большинство телефонов просто воспроизводят выбранный трек до конца. Это не очень удобно, когда после каждого сообщения пять минут играет музыка.

С помощью программы можно устанавливать специальные эффекты в рингтоне. К примеру, одну часть трека можно сделать громче, а вторую, наоборот, тише. Это крайне удобно, так как перед тем как играть на полную мощность динамик даст что-то вроде предупреждения. По-настоящему оценить эту возможность можно в кинотеатре или во время конференции, если вы забыли включить виброрежим.

Audiko это не просто музыкальный редактор — это огромная библиотека песен на самый разный вкус. В наличии около 2 000 000 треков. Для установки приложения требуется всего 8 мегабайт. Приятным бонусом выступает коллекция обоев, которые помогут сделать смартфон по-настоящему уникальным.

Если же вам не хочется тратить время на создание собственного рингтона, то можно воспользоваться базой и выбрать подходящий. Кстати, коллекция обновляется постоянно. Поэтому вы всегда будете в курсе новинок.

Также хочется отметить удобство. Всего несколько щелчков и новый трек будет установлен. Кстати, для любителей сложных нарезок можно сделать музыкальное попурри. Таким образом, у вас будет рингтон, который будет звучать по-настоящему уникально.

Сейчас Audiko пользуется невероятной популярностью. Количество установок перешло отметку в один миллион. Само собой, программа постоянно меняется и совершенствуется.

Конечно же, с таким количеством треков не обошлось без продвинутой системы поиска и фильтрации. С её помощью вы легко можете установить ограничение по жанрам, а также настроить другие фильтры.

Как создать отличный рингтон

В действительности, это совсем не так просто, как может показаться, на первый взгляд. Выбрать действительно яркий и запоминающийся момент песни сложно, но есть несколько простых правил:

Припев — это всегда беспроигрышный вариант.

Длина композиции должна быть в районе 17—24 секунд. Конечно, возможны и исключения, но обычно это оптимальный интервал, позволяющий среагировать на звонок.

Делайте всегда 5—7 пробников и из них выбирайте лучший. К сожалению, правильно вырезать часть записи непросто. Даже полсекунды может испортить всё ощущение от прослушивания рингтона.

Не бойтесь быть оригинальными.

Последний пункт самый сложный. Дело в том, что люди устанавливают рингтон у себя на телефоне для двух целей: чтобы все знали, какая музыка нравится обладателю смартфона или же ломали над этим вопросом голову. В связи с этим люди из второй категории часто берут совсем непримечательный отрывок и устанавливают его на телефон. В связи с этим звонок становится действительно уникальным. Но нужно соблюдать определённую осторожность. Ведь далеко не все обладают выдающимся музыкальным вкусом и могут выбрать подходящий фрагмент. Потому иногда лучше просто установить имеющийся в библиотеке рингтон, который появился несколько минут назад. В таком случае актуальность и новизна гарантированы.