Как удивить коллектив корпоративными подарками

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Командная работа ценится руководителями коллектива намного больше, чем успех одного из его членов. Создание нужного микроклимата напрямую влияет на процветание бизнеса. Немаловажную роль в формировании дружной команды играют корпоративные праздники. И на них, конечно же, принято дарить подарки сотрудникам.

Что лучше подарить в этом году

Ручки, брелоки, флешки, кружки и блокноты уже изрядно поднадоели. Каждый год одно и то же. Но есть оригинальный способ поблагодарить коллектив за хорошую работу и вручить уникальные подарки. Вы удивитесь, но это варенье, повидло и конфитюр. Здесь можно заказать конфитюр оптом http://www.basketfood.org/ по самым низким ценам, и при этом выбрать специальную упаковку, заказать особые надписи, логотип и рисунки. Вишня, земляника, малина, абрикосы, ассорти ягодное или фруктовое, все это в хорошем ассортименте предлагается на специализированном сайте. Ресурс представляет собой своеобразную доску объявлений, на которой публикуют свои предложения различные крупно и мелкооптовые поставщики.

Благодаря тому, что каждая проверенная компания или частный предприниматель могут без труда предложить здесь свои товары, вырастает конкуренция между ними. А это значит, что поставщики будут стараться сделать свой товар привлекательнее по стоимости и предложить покупателям выгодные условия по скидкам, бонусам и доставке. Из-за этого оригинальные корпоративные подарки удобнее всего заказывать на таких порталах. Это намного выгоднее и привлекательнее, тем более что выбор здесь невероятно велик.

Почему конфитюр так популярен

Джем, приготовленный с соблюдением всех технологий по ГОСТу, называется конфитюр. Подробно о его определении рассказывается здесь, на одном из самых популярных информационных ресурсов. В процессе приготовления джема сохраняется большинство полезных веществ и витаминов, содержащихся в ягодах и фруктах. Конфитюр имеет желеобразную прозрачную структуру, очень приятный внешний вид и насыщенный вкус.

Благодаря тому, что его консистенция достаточно густая, джем пользуется популярностью у хозяек, кулинаров и просто любителей тостов. Это прекрасное дополнение к завтраку, детскому и диетическому питанию, отличная начинка для пирогов, печенья и блинчиков.

Такой подарок порадует всех без исключения сотрудников, потому что это и вкусно, и полезно, и красиво.

Что еще можно подарить сотрудникам

Оригинальные подарки могут быть различной тематики. Не обязательно дарить варенье или конфитюр, это могут быть корзины из конфет для женщин, вкусные деликатесы для мужчин. Все можно найти и заказать на таких специализированных сайтах — досках объявлений. Подарок на корпоратив не должен быть дорогим, но обязательно особенным, с памятной надписью, логотипом компании и оригинальным рисунком.

Сотрудникам важно знать, что их уважают и ценят, что их вклад в общее дело важен. Как говорится в старой доброй пословице, дорог не подарок, а внимание. Не относитесь к корпоративным подаркам для своих сотрудников как к рутинной обязанности, формальности, удивите их оригинальными сюрпризами, и вам отплатят добросовестным отношением к делу.