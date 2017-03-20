Как удивить коллектив корпоративными подарками

Что лучше подарить в этом году
Ручки, брелоки, флешки, кружки и блокноты уже изрядно поднадоели. Каждый год одно и то же. Но есть оригинальный способ поблагодарить коллектив за хорошую работу и вручить уникальные подарки. Вы удивитесь, но это варенье, повидло и конфитюр. Здесь можно заказать конфитюр оптом http://www.basketfood.org/ по самым низким ценам, и при этом выбрать специальную упаковку, заказать особые надписи, логотип и рисунки. Вишня, земляника, малина, абрикосы, ассорти ягодное или фруктовое, все это в хорошем ассортименте предлагается на специализированном сайте. Ресурс представляет собой своеобразную доску объявлений, на которой публикуют свои предложения различные крупно и мелкооптовые поставщики.
Почему конфитюр так популярен
Джем, приготовленный с соблюдением всех технологий по ГОСТу, называется конфитюр. Подробно о его определении рассказывается здесь, на одном из самых популярных информационных ресурсов. В процессе приготовления джема сохраняется большинство полезных веществ и витаминов, содержащихся в ягодах и фруктах. Конфитюр имеет желеобразную прозрачную структуру, очень приятный внешний вид и насыщенный вкус.
Что еще можно подарить сотрудникам
Оригинальные подарки могут быть различной тематики. Не обязательно дарить варенье или конфитюр, это могут быть корзины из конфет для женщин, вкусные деликатесы для мужчин. Все можно найти и заказать на таких специализированных сайтах — досках объявлений. Подарок на корпоратив не должен быть дорогим, но обязательно особенным, с памятной надписью, логотипом компании и оригинальным рисунком.