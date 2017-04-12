Как увеличить площадь квартиры

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У меня квартира с двумя лоджиями (это такой балкон, который представляет собой часть дома). На первый взгляд, пространства более чем достаточно. Но с недавних пор я начал задумываться о том, чтобы сделать из квартиры мини-хостел, а самому перебраться за город. У меня есть домик неподалёку от Киева. Раньше он был не достроен, но за последние годы шаг за шагом я довёл его до ума. С учётом того, что я не молодею, а рвать жилы на работе, как раньше нет ни желания, ни сил — решил поменять свою жизнь и начать с увеличения жилплощади. Поверьте, цена аренды квартиры в 80 квадратных метров и 100 кардинально отличается.

Вся фишка в том, что жилую площадь можно существенно увеличить, если расширить балкон. В своё время мне казалось это фантастикой, но когда я прочитал про технологию на http://winok.com.ua/balkony-pod-klyuch/vynos-balkonov — всё изменилось. Цена метра работы специалистов 2000 гривен. Так как моей целью были + 20 метров итого 40 000 грн + утепление, отделка и так далее. Также необходимо было поменять планировку, чтобы жилые помещения и новые балконы стали одним целым. Не буду долго вас утомлять деталями, в общем, обошлось мне всё это в 70 000 с ремонтом, кондиционером и полным фаршем.

Уверен, что сейчас сотни великих стратегов и знатоков недвижимости, скажут — нашёл куда выкинуть деньги, развели и так далее. А теперь минутку внимания. Свою 80-квадратную квартиру я мог сдать за 12 000, максимум 15 000. Цена 100 квадратных метров от 25 и до бесконечности. Сумма в 30 и 50 тысяч вполне нормальна для такого метража. Это недвижимость в сфере премиум. Конечно, и требования к ней соответствующие. К примеру, меня могут набрать посреди ночи и спросить есть ли у меня кофеварка, которая варит именно такой сорт кофе, и могу ли я оказать ещё кое-какие дополнительные услуги. Обычно я говорю, что это проблема мальчика или девочки, которая мне звонит, и что они могут делать внутри всё что пожелают за определённую доплату. Но в некоторых ситуация за отдельную доплату я могу им помочь найти в Киеве всё что угодно, чтобы их начальник или начальница чувствовали себя максимально комфортно. Само собой, делаю я это не из любви к человечеству, а исключительно из-за дивидендов.

Сейчас сдаю посуточно. За сутки я беру 2200 гривен. Обычно в месяц получаю порядка 20— 30 тысяч наличными. Многое зависит от времени. К примеру, на праздники и разнообразные ивенты у меня всё забронировано на два месяца вперёд. Особо радует, что у меня есть постоянные клиенты, которые предпочитают останавливаться в апартаментах, которые сдаю я.

Недавно написал один бельгийский бизнесмен, что хочет снять у меня квартиру на полгода, пока будет здесь работать. Готов заплатить 180 тысяч гривен. Думаю, я приму его предложение. А сам на осень и зиму улечу в Таиланд. Жить там дешевле, чем в Украине, зато пока у нас холода, я буду нежиться на солнышке и попивать какой-нибудь фруктовый мус.

Как видите, увеличение балкона неплохо окупилось. Конечно, пришлось всё утрясать с БТИ, но ребята из WinOk со всем разобрались. Причём сделали это быстро и профессионально. Они же выполняли все работы. Немного расскажу, как всё это было.

По закону, если выносишь балкон больше, чем на 40 сантиметров, необходимо всё согласовывать с БТИ. Сама балконная конструкция демонтируется до основания. При этом в моём случае, чтобы получить нужную площадь её пришлось серьёзно укрепить. Швеллера устанавливаются у основ стен. Друг с другом элементы соединяются стальными уголками. Таким образом формируется каркас. Вся конструкция отделывается пенопластом и сайдингом. Я в качестве утеплителя выбрал стиродуром.