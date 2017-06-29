Как увеличить урожайность: мульчеры от компании «Техника и технологии»

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Каждый фермер думает о том, как сделать свой труд более продуктивным. Когда речь заходит о земле, то ввиду имеется, конечно же, урожайность. От того, сколько тонн зерна даёт один гектар зависит сама возможность будущего посева. При правильной организации обработки и использовании современных технологий базовую цифру можно увеличить в 2,5—3 раза.

Уход за землёй

Есть целый ряд факторов, которые снижают плодородность земли. Чрезмерное количество осадков, засуха или постоянные ветра способны нанести непоправимый урон будущему урожаю. Чтобы посевы не вымерзли зимой и не высохли из-за засушливого лета, было создано мульчирование. Эта технология позволяет использовать все проявления природы на благо земле и растениям.

Не один век человечество совершенствовало технологии обработки земли. Сотни лет назад всё было предельно просто. Люди до суха выжимали ресурсы одного клочка земли и искали другой. Но оседлый способ жизни заставил искать альтернативу. Так появились удобрения и цикличность посевов, а также множество других методик, призванных сделать клочок земли А максимально плодородным. Собственно, так и появилось мульчирование — это результат наблюдений и экспериментов.

Чтобы сохранить плодородие, почва должна быть чем-то покрыта. Для этой цели и служит мульчер, кстати, существует и природный аналог. Простая листва, которая по осени опадает с деревьев, тем самым накрывая землю. Но одной её недостаточно, когда речь заходит про поля. Мало того, подобное актуально только в лесах.

В фермерских хозяйствах для покрытия могут использоваться культурные растения. Точнее, их остатки. Именно поэтому мульча в последние годы так популярна. Её используют для того, чтобы защитить будущие посевы.

Мульча — это защитный слой, который гораздо надёжней опавшей листвы. При этом в его состав входят как органические, так и неорганические вещества. У каждого состава есть как свои плюсы, так и минусы.

Начнём с органической мульчи. Одной из её полезных свойств — возможность разлагаться. Поэтому она выступает ещё и как дополнительное удобрение. К сожалению, её органичность притягивает вредителей. Насекомые, птицы и слизни вполне обычное дело для полей, обработанных таким способом.

Неорганическая мульча не притягивает вредителей и не разлагается. Обычно это нетканые материалы вроде гравия или полиэтилена. Галька также неплохо подходит. В свою очередь, органический аналог может предстать в виде опилок, ореховой скорлупы, стружки.

В любом случае, чтобы нанести равномерный защитный слой, как на натуральной так и на неорганической основе понадобится мульчирователь компании «Техника и технологии». Он обладает высокой надёжностью и универсален в применении. Это конструктивно несложное устройство, которое обеспечивает равномерность наложения слоя и высокую скорость работы.

Что собой представляет мульчирователь

Суть работы мульчера в измельчении соломы после комбайна с равномерным распределением стеблей, кукурузы, зерновых и сорняков по всей площади. За работу отвечает ротор, оснащённый подвижными резцами. В качестве альтернативы могут использоваться молоточки.

Мульчер легко подсоединяется к трактору. При этом все устройства делятся на прицепные, навесные и полунавесные. Задача каждого типа измельчать и равномерно распределять остатки культурных растений на поле. Это позволяет не только улучшить циркуляцию воды и воздуха в почве, но и помогает избежать разведения вредителей в остатках высокостеблевых культур.

В зависимости от типа привода мульчеры компании «Техника и технологии» классифицируются на те, что работают от:

собственного дизеля,

вала отбора мощности,

гидравлической системы трактора.

Пока трактор проходит по заданному участку, ротор измельчает растительные остатки и равномерно их распределяет.