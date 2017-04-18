Как узнать погоду в Днепре, сходить в кинотеатр и найти квартиру

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(Оцініть статтю!)

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Каждый из нас зависит от погоды за окном. Особенно это актуально, когда вы планируете что-то важное, к примеру, свидание с девушкой или поездку на шашлыки вместе с друзьями. Согласитесь, дождь или мороз вряд ли скрасят ваше мероприятие. Поэтому перед тем как куда-то отправляться не помешает узнать, какая сейчас погода в Днепре.

Стоит признать, что погода в Днепре меняется довольно часто. Это обусловлено особенностями климата и географическим положением. К счастью, установленный на мобильном телефоне сервис 2gis.ua может вас вовремя предупредить о том, что нужно взять зонтик или одеться потеплее. Также с его помощью можно узнать погоду в любом городе Украины, что крайне важно для путешествий. Поверьте, знать, что в городе, в который вы летите, действует предштормовое предупреждение — крайне важно. В противном случае рейс могут задержать на срок от нескольких часов, до нескольких дней. Неудивительно, что до сих пор люди довольно часто ездят на поездах или автомобилем.

Сервис 2gis.ua обладает обширной базой данных по множеству городов. При этом вы можете сразу узнать, чем уникален тот или иной город. Причём в открытом доступе не только данные о зоопарках и кинотеатрах, но и о компаниях, которые осуществляют свою деятельность в выбранной вами локации. Неудивительно, что сервисом всё чаще пользуются владельцы предприятий, ища возможности для своих фирм.

Кстати, относительно прогноза погоды. Обычно он показывается в свёрнутом виде, то есть просто температура днём и ночью, и наличие осадков или ясная погода. Но стоит развернуть вкладку, как перед вами появится почасовой прогноз, позволяющий корректировать свои планы до минуты.

Честно говоря, разнообразных функций в сервисе множество. Главное же отличие от того же Гугл Мапс — ориентация на предоставление максимума информации о городе, начиная от ресторанов и заканчивая администрациями. Теперь вам не нужно собирать с десятков ресурсов данные, чтобы получить досье по Днепру. Всё это есть в одном месте и удобно сортировано. К примеру, вы даже можете найти выездную техпомощь для автомобилей, что уж говорить о заправках, СТО и дилерских центрах.

Наконец, главный плюс приложения — оно бесплатное. Мало того, его даже необязательно скачивать. Если у вас есть ноутбук или стационарный компьютер — достаточно обычного браузера, чтобы воспользоваться всеми преимуществами сервиса. Хотя, если вы хотите сделать это с планшета или мобильного — лучше всё-таки скачать дистрибутив. Так все операции будут проходить гораздо быстрее.

Отдельно хочется упомянуть довольно интересный и необычный раздел меню, которого точно нет в Гугл Мапс. Он называется «Новостройки», и с его помощью вы можете прицениться, сколько стоит квартиры в только что построенном доме на берегу Днепра или в историческом районе города.

В приложении собрана информация по практически всем навостроям. Мало того, она довольно полная. Так, вы можете посмотреть, фотографии, узнать расположение и даже адреса ближайших школ и детских садиков. Последнее точно не будет лишним, так как многие застройщики думают об инфраструктуре района в последнюю очередь. Из-за этого в очередь в садик приходится становиться за два года до рождения ребёнка, причём в другом районе.

Про парковки, школы и больницы даже речи не идёт. Думаю, вы знаете, какие очереди в наших больницах. Хотя, нет, просто скажите, когда вы в последний раз видели, как строится новая государственная больница? С учётом того, что население города за последние годы выросло в несколько раз — довольно опасная тенденция. Но сервис 2gis.ua даёт возможность подобрать район, в котором будет удобно. Мало того, здесь всегда можно найти место, чтобы вкусно покушать или снять комнату для сна и отдыха после долгой поездки.