Как выбрать детский садик

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Рано или поздно родителям приходится задуматься о детском садике для своего чада. А с учётом того, какие у нас очереди это лучше делать заранее. Конечно, можно оставлять ребёнка на бабушку с дедушкой, но у такого варианта есть ряд весомых недостатков. Во-первых, ребёнок будет лишён общения со своими сверстниками, что может отрицательно сказаться на его развитии. Во-вторых, в современном обществе садики — это не просто места, где можно на время оставить чадо, пока родители на работе — это центры развития с многовекторными программами.

Хороший пример — https://www.sadochok.net.ua/ru/centr-rannego-razvitija/ здесь работают опытные специалисты, которые знают, как обеспечить ребёнку максимально благоприятную атмосферу и быстрый рост. Среди самых популярных методик центра:

речевые и пальчиковые игры,

развитие сенсорики,

фитбол,

Baby English Music,

элементы программы Монтессори.

Конечно, это далеко не полный список всего того, что делают в центре. Программы составляются для каждой возрастной группы. Таким образом удаётся добиться максимальных результатов. Также стоит отметить, что репутация детского садика остаётся стабильно высокой последние 12 лет.

Рекомендации как выбрать садик

Вы как родители должны осознать, что именно ребёнку придётся здесь находиться. Поэтому выбирать заведение без него как минимум недальновидно. Возьмите его за ручку и покажите несколько детских садиков, к которым вам удобнее всего добираться, и которые отвечают вашим стандартам качества.

Особое значение при посещении играет атмосфера заведения, если вы и ваш ребёнок чувствуете здесь себя некомфортно, значит, нужно идти в другое место. Обязательно посмотрите, как работают воспитатели в группах. Понять хорошо здесь детям или плохо особого труда не составит.

При выборе садика особую роль играют критерии, которыми вы будете пользоваться. К примеру, если для вас на первом месте качество заведения, его атмосфера, обучающий комплекс и так далее, то выбор не заставит долго себя ждать. Но для большинства родителей в игру также вступают такие факторы, как цена, местоположение, учебная нагрузка и так далее.

Для некоторых же родителей достаточно приличного внешнего вида в виде сделанного ремонта, обилия игрушек и так далее. Вот только это обязательные условия, которыми должен быть наделён любой коммерческий детский сад , что же касается государственных учреждений, то такие ещё нужно поискать, а очереди в них…

Очень важно наладить контакт с персоналом учреждения. Здесь будут расти ваши дети, поэтому вы должны понимать, какие люди их будут воспитывать. Мало того, в жизни бывает множество форс-мажорных обстоятельств, и вы должны быть уверены, что если не сможете приехать вовремя, то ребёнка не выставят за ворота.

Наладить контакт нужно как с заведующей, так и с воспитательницей, в чьей группе будет ваш ребёнок. Кстати, нелишним будет пройти на кухню и посмотреть, в каких условиях будут готовить еду вашему ребёнку.

Теперь относительно взяток. В коммерческих садиках такая практика практически искоренена. Конечно, иногда встречаются уникумы, но, к счастью, вы всегда можете обратиться в другое учреждение. К сожалению, в государственных заведениях всё немного по-другому. Обычно при вступлении вам могут назвать список того, чего не хватает сотрудникам для работы. При этом вам придётся сдать деньги, если вы хотите, чтобы ваш ребёнок попал сюда до школы.

Лучше всего при выборе садика полагаться на свои чувства и чувства ребёнка. Так вы сможете подобрать заведение, куда малыш будет с радостью ходить каждый день, а вы будете спокойны.