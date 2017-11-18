Как выбрать инъектор для вакцинации животных?

Часто, для успешного лечения животных или с целью профилактики, приходится проводить ветеринарные инъекции. Не для каждого вида укола необходимо обращаться в клинику для животных. Однако наличие специального оборудования, квалификация и опыт специалистов являются неотъемлемой частью своевременной качественной медицинской помощи. На сайте www.horoshun.com.ua представлен широкий ассортимент ветеринарного оборудования и инструментов для лечения животных в специализированных клиниках.

Одним из приспособлений, переоценить значение которого в животноводческой деятельности очень сложно, является ветеринарный инъектор.

Виды иньекторов

До появления инъекторов вакцинация большого поголовья занимала много времени и отнимала много сил. Вакцинация с помощью инъектора значительно упростила данную процедуру. Его применение распространено при массовых вакцинациях с целью предотвращения гибели животных или их инфекционного заражения, кроме того для обеспечения соответствующего контроля над их здоровьем.

Вакцинация может проводиться с помощью ряда приспособлений:

шприц-автомат (наличие механизма регулирования дозировки позволяет экономно расходовать вакцину и фармацевтические препараты); ветеринарный инъектор — приспособление для внутримышечных инъекций, массовой вакцинации.

Виды:

с иглой;

без игольный.

Автоматический шприц

Цельнометаллический прибор для многоразового пользования. Состоит из прозрачного цилиндра, сменных дозированных поршней и удлиненной трубки, через которую подаются медикаменты. В некоторых видах таких шприцов есть возможность смешивания нескольких препаратов в необходимых пропорциях.

Инъекторы с иглой и их особенности

Инъекторы этого вида очень похожи на обычные шприцы. Принцип их действия заключается в введении лекарства с помощью игл определенного крепления. Подбирая нужный тип и размер иглы важно учитывать вязкость вводимого препарата и характеристику кожных покровов животного. Конструкция этого прибора состоит из поршня и прозрачного цилиндра. Возможность точной дозировки лекарства даже в самых небольших количествах – одна из особенностей инъектора с иглой.

Без игольные инъекторы

Принцип действия без игольного ветеринарного инъектора заключается в пробивании кожного слоя животного очень тонкой струей под большим давлением. Главные преимущества инструмента – безболезненные ощущения, исключена поломка иглы или повреждение сосудов, а также невозможным становиться заражение животных при массовых вакцинациях. Разборная конструкция инъектора делает его удобным не только в использовании и хранении, но и в легком уходе и чистке. Компания Хорошун и Ко предлагает купить без игольные инъекторы высокого качества по доступным ценам.

Ветеринарный инъектор — неотъемлемый инструмент в хозяйстве, который пригодится как собственникам птиц, так и владельцам других самых разных животных. Введение максимально точных доз лекарства на нужную глубину, при этом доставлять минимальный дискомфорт животным – одно из основных преимуществ данного инструмента. Так, например, взрослые кролики имеют очень прочную кожу, что затрудняет процесс вакцинации. Специальное оборудование для кролика поможет поставить укол без каких-либо трудностей.

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