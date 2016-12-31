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Укладывание малыша спать – процесс не всегда быстрый. Молодым родителям приходится уделять много времени и энергии на улюлюканье, песни, танцы с бубном и укачивание. К счастью, производители детской мебели услышали вопиющий зов родителей и вернулись к истокам в виде кроватей-качалок.

Разнообразие этих моделей настолько велико, что подобрать лучший для себя вариант сможет каждая семья. И здесь возникает вопрос, как выбрать кровать-качалку для ребенка, чтобы она была не только элегантной, но и прочной? Все не так сложно. Для этого достаточно позаботиться о нескольких моментах:

Натуральность. В детской мебели желательно использование натуральных материалов. Преимущество отдается дереву. Такой материал не вызовет аллергических реакций. Дерево долговечно и красиво. Наличие пластиковых и металлических деталей допустимо, но в умеренных количествах.

Устойчивость. Удобная кровать должна уверенно стоять на ногах. Именно поэтому нужно уделить внимание равномерности дуги полозьев. Если они выполнены неровно, то кроватка может постоянно переваливаться на один бок.

Амплитуда. Особенностью качалки является то, что степень наклона при качании напрямую зависит от округления дуги. При выборе модели, на этот нюанс стоит обращать особое внимание. От него зависит, насколько удобным будет процесс укачивания.

Фиксация. Малыш подрос и начал самостоятельно вставать на ножки – это значит, пора зафиксировать полозья. Иначе, ребенок, раскачиваясь, может опрокинуться. Фиксация должна быть достаточно простой, но надежной.

Высота бортиков. Этот пункт делает кровать более или менее безопасной. Возможность смены уровней спального места позволяет удобно класть малыша, когда он еще совсем маленький. Эта же функция обеспечивает безопасность, когда ребенок стоит в кровати самостоятельно. В первом случае устанавливается самый высокий уровень, во втором – наиболее низкий.

Ценовая граница

В вопросе, как выбрать детскую кровать-качалку , стоимость играет далеко не последнюю роль. Как правило, производители предлагают много не совсем дешевых моделей разнообразных дизайнов. И здесь стоит подумать о целесообразности покупки. Дело в том, что качественную недорогую модель купить достаточно просто. Но если решающим фактором является создание атмосферы или дизайнерское оформление, то цена кровати будет расти.

Правильно выбрать спальное место для крохи совсем несложно. Можно ознакомиться с мнениями экспертов, а лучше попросить совет у мам, которые уже выбрали кроватки своим детям. Смотрите также «Как выбрать детскую кровать».