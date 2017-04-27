Как выбрать лежак для собаки

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Помните популярное в ютубе видео, где хозяйка взяла своему питомцу коврик, который был ему явно не по размерам. Преданный лабрадор-ретривер сделал вид, что всё в порядке. Он пытался лежать на этом коврике, сидеть, в конце концов, улёгся набок и с грустными глазами положил голову на маленький кусочек ткани. Само собой, хозяйку данный случай не красит. Хотя, насколько нам известно с более-менее достоверных источников — всё дело в магазине, где неправильно были указаны размеры.

Это и не удивительно. Перевод с китайского на английский – далеко не простая задача. Именно поэтому лучше покупать товары для своего домашнего питомца в магазине, где каждое изделие имеет индивидуальность, а размеры указаны стопроцентно верно. Речь идёт о Harleyand Cho, пожалуй, это один из лучших магазинов с товарами для животных в Украине.

Отдельно хочется рассказать об их инновационном подходе к ассортименту. Он постоянно меняется в зависимости от потребностей клиентов и современных разработок. Мало того, клиент может сам выбрать цвет и фактуру лежака. Также есть ряд дополнительных опций. К примеру, вы легко можете заказать гравировку имени вашего питомца.

Как выбрать лежак

Всё начинается с оценки материала. Он должен быть одновременно надёжным и безопасным. Недобросовестные производители довольно часто в свои товары добавляют разнообразные полимеры, которые вредят здоровью животных. Именно поэтому лучше один раз потратить деньги, но купить качественную лежанку.

Лучше всего покупать лежанку со съёмными чехлами. Собаки — это собаки. Неважно насколько вы хорошо смотрите за своим домашним любимцем, но рано или поздно на лежаке появится грязь. Поэтому очень кстати возможность просто заменить чехол, в то время как грязный стирается.

Дизайн. Вам это может показаться смешным, но дизайн лежака крайне важен. В противном случае он будет смотреться бледной поганкой в интерьере вашей прихожей или гостиной.

Также не стоит забывать о дополнениях. Мы привыкли, что лежак — это что-то мягкое, лежащее где-то у порога. Но это не так. Современные модели имеют что-то вроде бортиков, которые позволяют собакам чувствовать себя гораздо комфортнее. Мало того, существуют деревянные модели, куда вкладывается мягкое основание. Последние крайне хорошо смотрятся в любом интерьере, и таким лежаком для животного действительно можно похвастаться.

Лежаки для котов

В это тяжело поверить, но существуют и такие. Просто наши пушистые хитрюги устраивают себе лежаки из всего чего угодно, начиная от батареи и заканчивая вашими коленями. Но хозяева довольно часто покупают им специально предназначенные лежаки. Иногда животные их принимают, иногда нет. Здесь прогнозировать что-либо сложно.

Хотя существуют некоторые хитрости, которые позволяют приучить кошку или кота к лежаку. К примеру, там можно оставлять его любимые игрушки. Также неподалёку можно ставить миску с едой. Но это редко срабатывает.

Немного о домиках

Домик — это квартира люкс для вашего домашнего животного. Такой аксессуар отлично впишется в любую квартиру или дом, если он:

сделан из натуральных материалов,

правильно обработан,

есть широкий выбор расцветок,

имеется возможность для персонализации.

Конечно же, не стоит забывать и о безопасности. Верхняя поверхность должна быть обработана натуральной защитной пропиткой. Также внутри должна быть хорошая вентиляция.

Компания Harleyand Cho умеет делать домики, которые действительно удобны. В них животные чувствуют себя комфортно и защищенно, а главное, это яркая демонстрация любви хозяина. Главное, не ошибиться с размерами.