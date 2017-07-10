Как выбрать лора

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(Оцініть статтю!)

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Лор — это доктор, который нужен в Киеве абсолютно всем. Всё дело в нашем великолепном Киевском море, которое в своё время создали прозорливые умы из Советского Союза. Те самые, что поворачивали реки вспять и создавали суперчеловека. В общем, получилось красивенько, вот только сей водоём испоганил нам климат, сделав его чрезмерно влажным. Как результат все поголовно страдают тонзиллитами, гайморитами и другими итами. А к кому нужно идти в таком случае? Конечно же, к лору.

Вот только хороший лор зверь редкий, и в Киеве его днём с огнём не сыщешь. Конечно, можно пойти в районную больницу, но это ивент не для слабонервных. Для начала вам нужно попасть к семейному врачу, а уже он выпишет направление к лору. Само собой, этот пункт можно обойти… но дополнительные затраты или головомойка обеспечены. Хотя ходят легенды, что некоторым счастливчикам повезло к нему попасть практически сразу.

Огромное значение имеет квалификация доктора. Я ничего не говорю про врачей районных больниц — они разные. Попадаются действительно хорошие специалисты. Но всё дело в том, что если доктор не очень, то и лечение будет таким же. Так не лучше ли заплатить за приём 200 гривен и попасть к врачу, который действительно разбирается в своём деле. Именно для этих целей служит портал doc.ua здесь можно посмотреть рейтинг каждого доктора и на его основе выбрать специалиста, который будет с вами работать.

Чтобы вы понимали, лор — это не просто врач, который прописывает капельки в нос, хотя и это он тоже делает. Он осуществляет или назначает манипуляции вроде обработки горла специальным раствором, который позволяет на время забыть о пробках. Мало того, в некоторых случаях ему приходится дать рекомендации к проведению хирургического вмешательства. Чаще всего это происходит в двух случаях: или ваши гланды требуют удаления или же нужно вправить перегородку в носу. Кстати, из-за последней многие люди испытывают проблемы с дыханием и с возрастом всё становится только хуже.

На портале также существует рейтинг клиник. В качестве примера возьмём Амеда в Киеве у него довольно высокий рейтинг, да и отзывы неплохие. К тому же это сеть клиник, а значит, репутация для неё много значит. Тем не менее я привык сравнивать все рейтинговые порталы с оценками в Гугл. И тут всё более-менее соответствует. Хотя многое зависит от той клиники, которую вы выберете, к примеру, люди очень хорошо оценили центр на Воздухофлотском проспекте.

Как выбрать подходящего лора на портале doc.ua

В действительно здесь всё просто. Всё что нужно это выбрать интересующего вас врача из колонки. После чего система выдаст вам все имеющиеся предложения. Сортировать их можно по рейтингу, цене, популярности и стажу.

Каждый специалист имеет что-то вроде небольшого портфолио, в котором указывает свои навыки, образование, стаж и достижения. Интересно, что врача на портале можно оценить по трём критериям:

внимательность,

квалификация,

соотношение цены и качества.

Здесь свои услуги предлагают как доктора с 10-летним стажем, так и профессионалы, работающие в сфере более 40 лет. Мало того, топовые специалисты имеют за плечами опыт стажировки в ведущих медицинских центрах мира, ряд научных публикаций и должности вроде начальник лор-отделения в центральном военном госпитале.

Но самой интересной находкой портала я могу с уверенностью назвать список болезней, которые лечит тот или иной врач. Благодаря этому наша медицина становится действительно профилированной, и врачи занимаются только темы вопросами, на которых специализируются и имеют соответственный опыт. Также здесь можно увидеть список выполняемых процедур.