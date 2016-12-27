Как выбрать лучший ноутбук на 14 дюймов

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На данный момент 14 дюймов — это самый востребованный размер среди ноутбуков. С такой диагональю пользователь получает максимальную производительность при минимальных затратах. Мало того, её более чем достаточно чтобы с комфортом работать или смотреть фильмы.

Как правильно выбрать ноутбук

Так как с диагональю мы уже разобрались, нужно более подробно рассмотреть другие критерии подбора. Одним из самых важных является тип устройства, их выделяют всего три:

ультрабук,

нетбук,

ноутбук.

Конечно же, третий тип наиболее распространённый, но и про другие забывать не стоит. В качестве примера возьмём тот же ультрабук. Его главным преимуществом являются небольшие размеры. При этом производительность падает. Конечно, существует модели с высокой мощностью, но цена у них более чем высокая.

Нетбук — это, скорей всего, средство для просмотра веб-страничек и фильмов. Это устройство является весьма маломощным. Но его характеристик более чем достаточно для того, чтобы написать текст, послушать музыку или посмотреть фильм. Но для серьёзной работы он не подходит.

Относительно компаний, занимающихся производством ноутбуков. Здесь всё довольно неоднозначно. Дело в том, что у каждой есть свои плюсы и минусы. Возьмём, к примеру, Aser. Устройства, созданные специалистами этого бренда, обладают неплохими мощностными показателями и низкой ценой. При этом их надёжность желает куда лучшего. Мало того, корпуса имеют неприятную особенность — греться.

DELL — это роботяги, которые не подведут в самый критичный момент. Возможно, они не обладают сверхярким дизайном, но их эксплуатационные качества с лихвой окупают этот недостаток.

Нельзя не вспомнить о продукции компании HP. Эта американская компания славится своими ноутбуками. Они сочетают в себе всевозможные качества, начиная от эргономичности и заканчивая стильным внешним видом. При этом их мощность также находится на уровне.

При выборе ноутбука огромное значение имеет процессор. На хороших машинах обычно устанавливают Intel Core. Процессоры с такой архитектурой отличаются высоким быстродействием и надёжностью. Сейчас в продаже можно найти агрегаты с четвёртого по седьмое поколение. Конечно же, самые высокие показатели показывает последнее поколение. Но стоит отметить, что цена устройств такого класса более чем высокая. Поэтому большинство людей выбирает шестую серию. Процессоры, входящие в неё, показывают отличные результаты на тестах и при этом являются доступными.

Также существует ряд специфических критериев, которые свойственны только определённым онлайн-площадкам. В качестве примера возьмём гипермаркет техники в Украине — «Фокстрот». Здесь вы можете приобрести ноутбуки 14 дюймов по доступной цене, подобрав именно то, что вам нужно. Это становится возможным благодаря ряду специфических фильтров, свойственных этому порталу:

Серия процессора

Модельный ряд

Класс

О последнем критерии стоит рассказать немного подробнее. Он действительно уникальный. Всего одним нажатием кнопки вы можете сделать максимально точной выборку. Для этого просто нужно определиться с теми целями, которые должен будет решать ПК.

К примеру, вам нужен переносной компьютер для того, чтобы слушать музыку и смотреть фильмы. В таком случае ваш выбор — мультимедийный центр. Стоимость таких ноутбуков более чем доступная, а возможностей достаточно для просмотра фильмов в отличном качестве и прослушивания музыки.

На сайте www.foxtrot.com.ua вы найдёте множество фильтров, с помощью которых сможете сделать правильный выбор. Оформить покупку можно в один клик. Есть кредитная программа.