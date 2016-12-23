Как выбрать офис по фен-шуй

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Киев — большой и быстро развивающийся город с множеством новостроек. Это способствует активной продаже офисов в Киеве и его пригородах.

Разнообразие предложений на рынке купли-продажи коммерческих помещений позволяет владельцам крупных компаний и фирм найти подходящий вариант офисного помещения. Для того, чтобы будущее помещение приносило удачу и несло способствующую этому энергетику, выбирать офис нужно в соответствии с законами фен-шуй.

Основные критерии при выборе офиса

Выбирая офисное помещение, руководствуйтесь следующими критериями:

класс помещения;

стоимость;

расположение;

оснащение.

После того, как Вы присмотрели подходящее помещение, можно рассмотреть помещение согласно требований фен-шуй.

Форма помещения

Оказавшись внутри будущего офиса, обратите внимание на форму помещения. Хорошую энергетику несут в себе офисы квадратной и прямоугольной формы. Такие комнаты, какой бы сферой деятельности вы не занимались, будут приносить удачу в делах. Не стоит переживать, если офисное помещение обладает незначительными срезанными углами или выступами — они не будут влиять на энергетику.

При оценке плана коммерческого помещения отдавайте предпочтения планам Г-образной формы любого вида.

Влияние потолка и пола на внутреннюю энергетику

При выборе офисного помещения немаловажная роль отводится потолку. Не должно создаваться ощущение, что он будто бы давит сверху. Поэтому выбирайте достаточно высокие потолки.

Особое значение это имеет в наиболее значимых местах:

входе,

ресепшен,

рабочем месте,

кассовом помещении.

Влиянием мелких выступов и барельефов можно пренебречь, поскольку они не оказывают особого значения на энергетику офиса в связи с небольшими объемами на фоне всего помещения.

Если потолки соответствуют Вашим критериям, следует осмотреть пол. Будет лучше, если он будет на одном уровне по всей его площади. Согласно учению фен-шуй, всякого рода выступы забирают в себя благоприятную энергию и удачу соответственно.

Это и есть основные моменты при выборе офисного помещения, которые бросаются в глаза при первом осмотре. Но не стоит отчаиваться, если помещение не подходит Вам по каким- либо параметрам, так как практически любые из них поддаются коррекции.

Ремонт офисных помещений

Если выбранное для вашего офиса помещение не соответствует предъявляемым к нему требованиям, всегда можно решить эту проблему с помощью ремонтных работ. Для этих целей лучше всего выбирать специализированные компании. Опытные специалисты помогут Вам выразить стиль, и сделать офисное помещение удобным. После грамотного вмешательства профессионалов любое коммерческое помещение станет комфортным местом для работы, ведения переговоров, заключения выгодных договоров и удачных сделок. Чтобы Ваш офис соответствовал поставленным задачам, обязательно согласуйте важные моменты с подрядчиком еще до начала ремонта. Определите задачи и индивидуальные особенности офиса.

Положительная энергетика новостроек

Чтобы определить энергетику в целом поинтересуйтесь:

годом постройки помещения

датой последнего капитального ремонта

При покупке квартиры можно руководствоваться теми же методами, что и при выборе офиса. Приобретая квартиры в новостройках на сайте или коммерческие помещения, будьте уверены в отсутствии негативной энергии бывших владельцев.

Создав в своем офисе благоприятные условия, вы можете рассчитывать на процветание бизнеса.