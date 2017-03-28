Как выбрать палатку: RED POINT Base 4 — модель на все случаи

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На дворе весна, а значит, пришла пора шашлыков и выездов на природу. Но чтобы поездка была комфортной, необходимо запастись всем необходимым. Одним из важнейших атрибутов комфортного отдыха на природе является палатка. Современные модели представляют собой целые микровселенные: в качестве примера можно взять RED POINT Base 4 — эта палатка состоит из двух секций, у одной приподнимается полог и устанавливается на два штыря. В результате вы получаете своеобразный тамбур, который при необходимости позволит удерживать тепло в самой палатке.

Модель RED POINT Base 4 состоит из двух слоёв. Поэтому ни дождь, ни холод, ни снег не будут страшны кемперам. Само собой, в наличии водонепроницаемое дно, с ним вам не придётся бояться, что снизу начнёт «затапливать». В такой палатке может легко поместиться до четырёх человек. Дуги сделаны из дюралюминия и сочетают в себе как прочность, так и лёгкость.

Если вы уже не первый год ходите в походы, то знаете, что слабое место любой палатки — швы. Но в случае с данной моделью бояться нечего. PU-лента обеспечивает полную герметичность даже при шквальных порывах ветра и дождя. В свою очередь, за сохранность имущества отвечают замки YKK.

Единственный минус RED POINT Base 4 — это цена. Но в магазине «Фокстрот», можно взять рассрочку, которая уже сегодня позволит наслаждаться природой с комфортом в любой точке планеты. Также на сайте foxtrot.com.ua вы найдёте и другие палатки в более низком ценовом сегменте. Они, конечно, проще, описанной только что модели, но также довольно хороши, особенно если вас всего двое. Также в наличии целые крепости, в которых с лёгкостью смогут вместиться восемь и больше человек.

В действительности подбор палатки — это целое искусство, и необходимо знать множество нюансов, чтобы подобрать изделие, которое подойдёт идеально именно вам. Начать можно с формы:

Черепашка. Такая конструкция отличается повышенной ветроустойчивостью и напоминает по форме полусферический панцирь. Идеальный вариант для охоты, рыбалки или похода в лес. Установка занимает не более пяти минут, при этом вес самой конструкции от двух до 5 килограмм, поэтому её без каких-либо сложностей можно носить в рюкзаке. К сожалению, без минусов обойтись не получилось, к таким можно причислить маленькие тамбуры и высоту.

Бегемот. Это та же черепашка, но снащённая дополнительной дугой. Как результат кемперы получают один просторный тамбур для всего — отличный вариант для многодневного семейного отдыха. Но вот с установкой придётся изрядно повозиться.

Полубочка или тоннель. Представьте полуцилиндр, состоящий из двух параллельно стоящих дуг, при этом внутри есть как тамбуры, так и жилые отсеки. По факту — это целая микровсленная во флаконе. Внутрь без проблем помешаются 6—8 человека, мало того, конструкция палатки позволяет объединять и разъединять отсеки, что будет нелишним для семейных пар. Входную часть можно использовать как дверь и навес. Внутри без проблем можно стоять, но весит такая крепость не менее 15—25 килограмм, к тому же для установки требуется по меньшей мере полчаса. В борьбе с ветром изделие тоже показывает себя не с лучшей стороны.

Это основные типы конструкций, каждую из которых вы сможете найти в интернет-магазине «Фокстрот». Если же подробного описания и картинок недостаточно для покупки, то всегда можно подъехать в один из супермаркетов города, и своими руками пощупать, из чего сделано изделие.

В разделе с палатками вы найдёте систему фильтров, которая позволит подобрать изделие за несколько кликов. Доставка работает по всей Украине. Для владельцев карточек ПриватБанка — действуют условия программы «Оплата Частями». Всё что нужно для покупки — карточка с соответствующим лимитом.