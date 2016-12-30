Как выбрать пиломатериалы для дачи

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Моя дача строится последние 20 лет. Это семейное предприятие, начатое ещё моим отцом, сейчас же великая миссия перешла в мои руки. Причём круг работ с каждым годом только расширяется. Не поймите неправильно. До меня была проделана грандиозная работа. Построить 3 этажа из красного кирпича и привести внутреннее оформление в порядок было крайне непросто, учитывая размеры дома. Также не стоит забывать про облагораживание садового участка. Одна постройка забора по всем четырём сторонам влетела в копеечку, а сколько было потрачено, чтобы завезти чернозём… впрочем, это всё цветочки. Рытье колодца — вот действительно дорогостоящее мероприятие.

Само собой, на большинство строительных работ требовалось дерево. Особенно жёстко нехватка качественных пиломатериалов ощущалась во время внутренней отделки. Чтобы сделать только один пол понадобилось заказывать на http://les-kodru.com.ua/doska-pola.html целую машину досок. К счастью, дом находится не очень далеко от города, поэтому доставка не влетела в копеечку. Хотя других вариантов всё равно не было. Местные мастера назначили такие цены за доски, что дешевле было привезти их самолётом.

Само собой, исключительно полом потребность в пиломатериалах не ограничилась. Поэтому мне ещё не раз приходилось обращаться в http://les-kodru.com.ua/, чтобы заказать материал. К примеру, не так давно на коллективном семейном совете было принято решение построить баню. Мы с отцом её давно хотели, а здесь представилась удобная возможность, и было глупо ею не воспользоваться.

Конечно, мы хотели сэкономить. Но крайне важно то, чем обшивать стены настоящей финской бани. Стоит не угадать с материалом и находиться в сауне будет невозможно. К счастью, на http://les-kodru.com.ua/derevyannaya-vagonka.html широкий выбор вагонки из сортов, которые идеально подходят для высоких температур и высокой влажности. В конце концов, после небольшой консультации со специалистом мы остановились на двух вариантах: ольха или липа.

Главным преимущество липы является её высокая сопротивляемость высокой влажности. Мало того, она не меняет внешний вид при длительной эксплуатации, что крайне важно. Бонусом идёт приятный запах, которым наполняется помещение. Тем не менее недостаток у такого варианта также имеется. Липа быстро нагревается и может легко обжечь кожу человека. К тому же материал плохо держит тепло. Поэтому баню нужно качественно утеплять.

Ольха также хорошо известна за счёт высокого уровня сопротивления высоким температурам. Она легко выдерживает высокую температуру не деформируясь. При этом показатель проводимости тепла чрезвычайно низкий. Проще говоря, лучше материала для полока не найти.

В общем, немного подумав предпочтение было отдано именно ольхе. Стоит признать, что свою роль сыграло и то, что цена за один квадратный метр ниже. Хотя от приятного запаха пришлось отказаться. Но это невысокая плата за комфорт и тепло.

Честно говоря, человек, который никогда не строил дом, даже представить не может, насколько в этом процессе востребована древесина. Возьмём, к примеру, лестницу. Ну кто в своём доме захочет этого железного монстра, который одним своим видом вводит в тоску? Совсем другое дело тёплое лакированное дерево. Лучше всего, конечно, дуб. Но можно рассмотреть и другие варианты.

В действительности, вы даже крышу не положите без лаг. Поэтому если решили строить свой дом или достраивать — лучше заранее обзаведитесь надёжным поставщиком качественной древесины, таким как Les-kodru. Тогда никаких проблем с пиломатериалами не будет.