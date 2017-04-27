Как выбрать планшет: используем нужные фильтры

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Сейчас планшет — это обязательный гаджет для 90 процентов населения. Он позволяет пользоваться интернетом, смотреть фильмы и даже разговаривать с близкими людьми при помощи интеграции с 2-G сетями. Но даже так современный рынок предоставляет множество моделей с данными модулями и среди них бывает тяжело выбрать лучшую. Именно поэтому существуют специальные сервисы подбора, к примеру, как в магазине техники и электроники «Фокстрот». Здесь огромное количество фильтров, предназначенных для создания точной выборки, которая обязательно удовлетворит все ваши потребности.

Поэтому если вы хотите планшет с телефоном — заходите на foxtrot.com.ua и подбирайте подходящий гаджет. При этом в первую очередь лучше обратить внимание на такие характеристики, как:

Количество ядер в процессоре и его архитектуру.

Диагональ экрана, а также тип матрицы.

Тип операционной системы.

Сети и коммуникации, с которыми способен работать гаджет.

Встроенная память также важна, так как она напрямую влияет на скорость обработки информации.

В действительности можно подобрать ещё с десяток параметров, которые будут важны для пользователей. Но фундамент вашего будущего гаджета именно те характеристики, которые описаны вверху. О каждой из них нужно рассказать немного подробнее.

Начнём с количества ядер. Само собой, что чем их больше, тем лучше. По крайней мере, именно так думает большинство. Но это не так. На первом месте архитектура и только за ней идёт количество. Мало того, с каждым новым ядром суммарный прирост производительности становится только ниже. Возьмём наглядный пример в виде планшета APPLE A1567 iPad Air 2. Этот зверь стоит около 18 тысяч гривен, и у него всего три ядра. В то время как у планшетов за 2—3 тысячи их может быть хоть восемь. Немного нелогично, не правда ли? Так вот, всё дело в уникальной архитектуре A8X, которая рассчитана на 64 бита. Она обеспечивает нереальную производительность при минимальных энергозатратах.

Следующий параметр диагональ и тип матрицы дисплея. Первый параметр сугубо индивидуальный и зависит от того, как вы собираетесь использовать планшет. К примеру, если он нужен вам в качестве поваренной книги или мини-телевизора, то чем больше — тем лучше. Другое дело, когда вам необходим помощник, который подскажет верную дорогу, позволит зарезервировать место на рейс и даст возможность принять звонок, когда это будет нужно. Для таких целей идеальное решение — семь дюймов.

Относительно матрицы — здесь всё довольно просто. Есть всего три типа:

IPS,

Super AMOLED,

TFT (TN).

Первая матрица обеспечивает отличную передачу цветов и на неё можно смотреть под любым углом. Вторая делает всё то же самое, но обладает уникальной подсветкой AMOLED, изобретённой компанией «Самсунг» относительно недавно. Наконец, TFT — это архетип с самой низкой ценой и плохой цветопередачей, но отличным откликом. В последнее время используется всё реже в современных гаджетах.

Операционная система. Большинство гаджетов работает на «Андроиде», но также можно встретить устройства под управлением iOS или старый добрый «Виндовс» десятой версии. В общем, у каждой операционной системы свои недостатки и достоинства. Поэтому здесь большую роль играют личные предпочтения и финансовые возможности. Так, планшет с «Андроидом» можно купить как за 1500, так и за 20 000, а вот аппарат под управлением Windows стартует от 7 000, iOS от 18 000.

Относительно оперативной памяти и коммуникаций. Здесь всё довольно просто. Чем больше гигабайт, тем быстрее. Также нужно обращать внимание на тип планок. От наличия дополнительных модулей связи зависит, насколько ваш планшет будет сотрудничать с окружающими сервисами и другими гаджетами. В минимальный набор входит: Wi-Fi, Bluetooth, GPS.