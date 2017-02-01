Как выбрать платье: виды платьев

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Платье — это самое опасное оружие женщины в борьбе за сердце мужчины. Хотя какая борьба? Одного взгляда достаточно, чтобы влюбиться в девушку в красном наряде с соблазнительным вырезом и оголёнными плечами. Вот только платьев существует множество, и каждое из них идеально подходит только для определённых мероприятий.

К примеру, ни одна порядочная девушка не наденет платье для коктейльных вечеринок на Венецианский бал. Тоже касается бального наряда. Согласитесь, что пышная юбка в баре или ночном клубе будет смотреться, мягко говоря, не очень. Поэтому, первое, с чего вам нужно начать подбор будущего наряда — это выбор стиля. Выделяют такие виды нарядов:

Платье-рубашка — представьте себе мужскую рубашку, которая плавно переходит в платье. Отличный представитель стиля casual! Удобная и ноская одежда для прогулок выходного дня.

Платье-поло. Его интересной особенностью является застёжка до середины груди. Оно удобное и неплохо смотрится. Идеальный вариант для каждодневной носки.

Платье-сарафан. В нём нет рукавов и воротника. Длина варьируется в широком диапазоне.

Платье-труба делается чаще всего из трикотажа. Также материалом может служить вязь. Оно плотно облегает фигуру, сужаясь книзу. Поэтому только стройные девушки могут его себе позволить.

Платье-майка — одежда для смелых и дерзких. Чтобы его носить нужно иметь отличную фигуру и не бояться пожирающих взглядов, проходящих мимо мужчин.

Платье-свитер — самая удобная одежда на свете, да ещё и тёплая. Главным отличием является объёмный воротник, который согреет вас даже в самую холодную погоду.

Платье с запахом. Оно завязывается спереди или сбоку, отлично подчёркивает стройность талии.

Что же теперь, вы всё знаете о платьях, и можете смело идти в интернет магазин одежды Gepur, чтобы подобрать себе что-нибудь по вкусу. Здесь вы найдёте широкий выбор, доступные цены и оригинальный дизайн. Кстати, это украинский бренд, который получил премию «Фаворит успіху 2015». В магазине вы сможете купить отличное вечернее платья за 1000 гривен, и это не фантастика!

Кстати, вечерние наряды имеют отдельную классификацию:

Платье-футляр — идеально повторяет фигуру. Классическая модель идёт без воротника и рукавов, но возможны вариации.

Платье-ампир. Его выгодно от всех остальных отличает завышенная талия. Изюминкой служит отрезной верх. Низ платья как будто стекает вниз, что придаёт ему дополнительный шарм.

Платье-баллон — юбка шар выделяет это платье из десятков других.

Платье-чарльстон — множество ярусов. Также возможен вариант со свободно свисающей бахромой.

Классика от Коко Шанель или маленькое чёрное платье. Девушки готовьтесь, в него смогут втиснуться только обладательницы идеальных фигур! Длина может быть как выше, так и ниже колена.

Все эти вечерние платья и многие другие есть в продаже в доме украинской моды Gepur. На сайте дома постоянно появляются новые коллекции, поэтому вам не придётся носить одежду, которая не отвечает современным трендам. Мало того, из-за больших объёмов продаж одежды из прошлой коллекции в ассортименте практически нет. Несмотря на это цены будут по карману каждой украинке. Диапазон от четырёх до двух с половиной тысяч гривен.

Отдельно хочется рассказать про возможность купить платье оптом, если у вас есть свой бутик, магазин или просто точка на рынке, то вы сможете приобрести оригинальную одежду украинского производства по цене в два раза ниже от рыночной. Всё дело в том, что производственные мощности находятся в Украине и при комплексном заказе удаётся достичь максимальной производительности при минимальных затратах за счёт минимизации количества отходов и оптимизации внутренних и внешних процессов.