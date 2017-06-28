Как выбрать профессиональный пылесос для салона авто

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Перед тем как выбрать автомобильный пылесос нужно точно определиться со сферой его использования. Простой пример: если нужно содержать в чистоте одну машину, то будет достаточно компактного устройства, с аккумулятором, которое подзаряжается от прикуривателя. Но когда речь заходит про сотню машин, то, само собой, понадобится профессиональное оборудование.

На данный момент профессиональные пылесосы для химчистки авто не являются редкостью на авторынке. Но найти магазин, в котором можно недорого приобрести качественную технику не так-то просто. Поэтому сегодня мы рассмотрим ресурс automoyka.ua, который занимается продажей профессионального оборудования и средств для автомоек.

Сразу скажу, что максимум у меня было две машины. Поэтому возможно, моя оценка будет субъективной. Компенсировать это можно тем, что я изучал экономику предприятия в профилированном ВУЗе, и мне доводилось работать не на одном предприятии, поэтому я знаю, какие цели пред собой ставят современные предприниматели:

эффективность,

экономичность,

эргономичность.

Это три больших «Э» успешной бизнес-модели современности. Насколько им соответствует современное оборудование для автохимчистки, сейчас разберёмся. В этом нам поможет сайт магазина automoyka.ua

Выбираем пылесос

На сайте automoyka.ua много фильтров, которые быстро позволяют подобрать подходящую модель. Сразу сделаю важное замечание: профессиональные пылесосы делятся на те, что делают сухую и химическую уборку. Первые стоят гораздо дешевле. В среднем модель можно приобрести за 6—15 тысяч. Но качество такой чистки ни в какое сравнение не идёт с химической уборкой. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш сервис предоставлял первоклассные услуги, то лучше потратиться и купить пылесос с функцией химической уборки.

В качестве примера модели, обеспечивающей химическую уборку, возьмём пылесос Soteco Storm. Его мощность составляет 2400 Вт. При этом воздушный поток равняется 420 мі/ч. В наличие две турбины, обеспечивающие разрежение в 240 мбар. Объём бака 60 литров. При этом резервуар для моющего средства способен вместить 25 литров. Вес устройства 25 кг.

Корпус сделан из нержавейки. Резурвуар для химии съёмный. За бесперебойную работу отвечают два двигателя. Система охлаждения состоит из двухступенчатой турбины. При необходимости двигатели могут работать раздельно. Насос-помпа имеет влагозащиту. Также нужно отметить наличие антипенного устройства.

Немного о магазине

Сразу бросается в глаза широкий ассортимент. Здесь можно найти всё что угодно, начиная от осушителя и заканчивая полировочной машинкой. Сама компания работает 10 лет, что вполне объясняет как ширину, так и глубину товарной выкладки.

Но обратимся к сервису. Здесь, конечно же, есть доставка. Работает она по Киеву и Украине, но условия серьёзно отличаются. К примеру, если сделать заказ на 2500, то за транспортировку платить не нужно. В противном случае к конечной сумме добавится 100 гривен.

Товар могут привезти с понедельника по пятницу с 10 до 18:00. Доставка занимает до двух рабочих дней. При желании заказ можно забрать в офисе. При доставке по Украине работают частные перевозчики вроде «Новой Почты» и «ИнТайма».

Оплата возможна только гривнами: наличным, безналичным и наложенным платежом. Для оптовых покупателей на сайте действуют скидки:

5% процентов при заказе от 2600 гривен;

8% от 4800;

10% от 10 000.

Отдельно нужно рассказать про накопительную систему скидок. Скидку в размере 10 процентов можно получить, когда заказов сделано на 10 000, 12% после 16 500.