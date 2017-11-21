Как выбрать противовирусные лекарства от гриппа в аптеке?

В холодные сезоны иммунитет снижается, поэтому простудные заболевания – не редкость. Лечить их нужно при появлении первых симптомов и обязательно медикаментозно. А так как цены на противовирусные лекарства от вирусов и гриппа достаточно высокие, важно выбрать эффективные препараты сразу. Иначе придется покупать другие и дополнительно тратиться. Чтобы такого не произошло, стоит перед походом в аптеку разобраться, какие бывают средства от ОРВИ, и какое противовирусное лекарство лучше выбрать.

Виды препаратов от вирусов и гриппа

Все медикаменты для лечения гриппа и ОРВИ разделяются на такие группы:

стимуляторы иммунитета (улучшают сопротивляемость организма инфекции);

препараты, облегчающие симптомы болезни;

противовирусные лекарства (воздействуют непосредственно на вирус).

Они производятся в различных формах: мази, инъекции, гели, свечи, сиропы, порошки, таблетки, капсулы. Последние три вида – самые популярные и удобные.

3 совета по выбору лекарства от ОРВИ и гриппа

Конечно, самостоятельно выбирать антивирусные препараты от гриппа и простуды не стоит. Нужно обратиться к терапевту, и он подберет оптимальное для вас средство, расскажет, как правильно его принимать.

Но так как у большинства нет времени на посещение больницы, определяться с лекарством приходится лично. Рассмотрим несколько советов, которые помогут в этом деле.

Выбирайте комплексные противовирусные средства (включающие все три рассмотренных выше вида). Их удобнее принимать, они более эффективные.

Внимательно изучайте инструкцию. Нужно сопоставить симптомы и действие препарата, оценить побочные эффекты и противопоказания, состав. Эти критерии очень важны, особенно когда у вас есть аллергия, хронические заболевания, вы водите машину или ваша работа связана с предельной концентрацией внимания.

Покупайте лекарство онлайн. Но только в проверенной компании с хорошей репутацией. Во-первых, вам никто не помешает долго выбирать, во-вторых, в интернете – огромный ассортимент, в-третьих, это дешевле. Например, в Харькове интернет аптека «Семейная» предлагает доступные цены на противовирусные лекарственные средства. Кроме того, что у компании удобный сайт и приемлемая стоимость товаров, есть возможность позвонить менеджеру и проконсультироваться.

Надеемся, наши рекомендации помогут вам найти эффективный и безопасный препарат.