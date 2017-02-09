Как выбрать радиоуправляемую игрушку для ребенка

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Радиоуправляемые игрушки понравятся любому ребенку и даже взрослым. При выборе такого подарка в первую очередь ориентируйтесь на возраст малыша.

Существуют разные модели, с различным типом управления. Чем младше ребенок, тем проще должен быть пульт, чтобы легко можно было разобраться с управлением. Интернет магазин http://spok.ua/ предлагает огромный выбор игрушек и других товаров для детей.

От 3-х до 5-ти

В таком возрасте достаточно обычной модели машинки или танка двигающиеся вперед и назад. При выборе учитывайте вкусовые предпочтения, обращайте внимание на внешний вид, он должен быть ярким и привлекательным. Еще могут быть дополнительные функции, такие как свет, звук, что добавит интереса и разнообразит игры. Например, паровоз на дистанционном управлении Hap-p-Kid Little Learner с лошадкой.

От 5-ти до 10-ти

В этот период дети способны справиться с более сложными механизмами управление, а также легко разберутся в управлении катера, вертолета, самолета. Аккумулятор должен быть мощным, чтобы не сел в самый разгар игры, к тому же не помешает иметь запасной. Например, машинка Bambi M.

От 12-ти лет

Мальчишки в таком возрасте оценят самые сложные модели с множеством функций и возможностей, бываю модели, которые можно тюнинговать заменяя различные детали корпуса, двигатель и амортизаторы. Например, автомобиль Трагги 1:14 LC Racing TGH Бесколлекторный.

Покупая радиоуправляемые машины http://spok.ua/radio-controlled-toys/c077/detail_683=radio-controlled-car/ и летательные аппараты нужно учесть некоторые факторы:

Для открытого и закрытого пространства

Если рассчитываете, что игрушкой ребенок будет играть в доме или квартире, то не выбирайте большие, крупногабаритные модели, заботиться о влагозащищенности и износостойкости особо не следует, так как вряд ли машинка попадет в лужу, или сотрет колеса об шершавый асфальт, или камни.

Для игр на свежем воздухе важно чтобы аппарат был ярким и защищенным от внешних воздействий, таких как падения, столкновения, чтобы корпус имел достаточную прочность, а краска не стерлась. Внедорожники и вездеходы должны быть обязательно с амортизатором, а вертолеты никогда не используйте вблизи деревьев и домов.

Частота и предосторожность

При покупке двух моделей, например для парного вождения или гонок с друзьями, обязательно обратите внимание на частоту настройки каждой, чтоб сигнал не перебивал друг-друга, лучше всего, если частота будет настраиваться на нужную.

В зимний период, принося игрушку домой, наберитесь терпения и включайте ее, не ранее, чем через час. Это нужно для того, чтобы комнатная температура и температура деталей сравнялись, и не было замыкания.

Радиоуправляемые игрушки и домашние питомцы