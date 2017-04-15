Как выбрать тканевые роллеты

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Вам ещё не надоели обычные шторы, которые занимают много места и не дают достаточной защиты от солнечных лучей? В таком случае вы уже, скорее всего, задумывались о приобретении роллетов.

Наибольшим спросом среди покупателей пользуются тканевые роллеты. Пластик и остальные полимеры — это прошлый век. Во-первых, они создают довольно неприятный шум при закрытии и открытии, а во-вторых, смотрятся крайне не эстетично в современных домах. Неудивительно, что сейчас большинство выбирает тканевые аналоги, которые по своим эксплуатационным качествам ничем не уступают пластику.

Современные компании производят множество разновидностей роллетов. Неудивительно, что среди этого разнообразия легко потеряться. Поэтому необходимо знать о некоторых нюансах, которые помогут подобрать идеальное изделие для гостиной детской или офиса.

Механика или автомат

Все роллеты условно можно поделить на два вида: механические и автоматические. Чтобы разобраться с первыми вам придётся вставать с постели подходить к окну и тянуть за нить. В принципе, в этом нет ничего сложного. Но если вы установили рулонные шторы на балконе, а за окном минус 20… выходить наружу и открывать их или закрывать то ещё удовольствие. Неудивительно, что у 80 процентов людей, которые выбирают сворачивающиеся конструкции, на балконе стоит автоматика. Всего одно нажатие и у вас будет так светло или так темно, как вы пожелаете.

Рулонные шторы день/ночь

Если вы хотите добиться идеального уровня освещения — то это ваш выбор. Дело в том, что обычные роллеты можно закрыть или открыть. Оставлять их наполовину открытыми — не самая удачная идея. Хотя иногда в полдень это допустимо. Но при таком раскладе в комнате будут потёмки.

Рулонные шторы с функцией день/ночь состоят из множества полосок ткани, которые меняют своё положение в зависимости от желания владельца. Приобрести столь удобное и функциональное изделие можно на http://sunset.kiev.ua/tkanevye-rolety — управление может быть как левосторонним, так и правосторонним. Также нужно отметить широкий выбор тканей и фурнитуры. С компанией «Сансет» ваши роллеты будут действительно индивидуальными.

Открытый и закрытый тип

В действительности это наиболее простой критерий выбора роллетов. Всё зависит от ваших эстетических предпочтений. Если покупать рулонные шторы с закрытым механизмом, то они будут просто прятаться внутрь специальной коробки. Изделия открытого типа скатываются в рулон.

Выбор ткани

Это самый сложный этап в процессе выбора роллетов. Дело в том, что существует множество специальных тканей и критериев, по которым их подбирают. При этом многое зависит от того, в каких условиях вы буде использовать рулонные шторы. К примеру, для офиса одни критерии, для гостиной другие, а для кухни третьи.

Сопротивление солнцу

При выборе рулонных штор вы должны учитывать, что их поверхность будет поддаваться постоянному воздействию солнечных лучей. Поэтому необходимо выбирать ткань с высоким светосопротивлением. В противном случае она со временем выцветет: цвета потеряют яркость, рисунок станет блеклым.

Долговечность ткани обеспечивают высококачественные полимеры. Благодаря им роллеты на протяжении длительного времени выглядят как новые. Все рулонные шторы имеют маркировку. Именно в ней указывается устойчивость к воздействию света. Шкала имеет восемь позиций. Чем выше показатель, тем больше устойчивость.

Регулировка интенсивности светового потока

Существуют ткани с разной степенью прозрачности. Сейчас можно выделить:

прозрачные,

затемняющие,

светорассеивающие.

Каждому виду характерен свой уровень светопропускания. Также нужно обратить внимание на уровень абсорбции и светоотражения.