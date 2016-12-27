Как выбрать тонометр

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Тонометр — это незаменимая вещь, особенно для людей, которые страдают от повышенного или пониженного давления. С его помощью можно быстро определить систолическое и диастолическое давление. Его ещё называют нижним и верхним.

Норма давления для каждого возраста своя, как и для пола. Если же брать какие-то усреднённые данные, то это будет 120 на 80. Но чтобы вы понимали, для мужчин, которым больше 30 верхняя планка поднимается до 130 и так далее.

Тонкости выбора

Тонометр может иметь множество функций и режимов работы. Но начать нужно с типа этого устройства, всего их выделяют три:

автоматический,

полуавтоматический,

ручной или механический.

С автоматическим тонометром всё понятно — это устройство делает всю работу за человека. Достаточно надеть манжету и нажать кнопку. После этого воздух начнёт нагнетаться в резервуар, который будет давить на руку. В конце процесса устройство само выдаст вам результаты.

С ручными тонометрами работают только профессиональные врачи. Нужны неплохие навыки и знания, чтобы управляться с таким аппаратом. Полуавтоматический тонометр — это некий компромисс. Всё что нужно человеку для работы с ним — нагнетать воздух. С остальным справятся электронные «мозги» устройства.

Существуют различные тонометры даже среди этих трёх классов. Дело в том, что эти устройства могут иметь множество дополнительных функций, которые, по сути, могут выделить их в отдельный класс. К примеру, некоторые устройства способны запоминать дату и время, когда вы делали последнее измерения. Более продвинутые модели сохраняют целый список дат.

Принято считать, что тонометр фиксируется только на плечо, точнее, манжета. Но это не так. Дело в том существуют модели, рассчитанные на запястья. Честно говоря, они довольно удобны, а главное, просты в управлении.

Продвинутые модели могут сохранять результаты измерения давления сразу нескольких людей. Подобная функция будет нелишней, если устройство используется в больницах или аптеках. В местах, где измерение необходимо многим людям.

Некоторые устройства также могут присоединяться к компьютеру. В таком случае вы будете иметь все результаты измерений в электронном виде. В действительности, современные тонометры становятся «умнее» с каждым днём. Одной из самых интересных функций является определение правильности закрепления манжеты. Если она закреплена неправильно, то система предупредит пользователя соответствующим звуковым сигналом.

О надёжности устройств такого типа говорит гарантия, рассчитанная на 10 лет. Но столь долгий срок эксплуатации имеют далеко не все тонометры. Дело в том, что груша считается элементом, который требует периодической замены. Тем не менее если пользоваться ей аккуратно, то временной промежуток пользования можно сильно растянуть.

Очень важно, чтобы груша для тонометра была качественной. В противном случае даже самое умелое использование приведёт к её поломке. Именно такую вы сможете найти на сайте med-magazin.com.ua. Большой выбор и доступные цены позволят с лёгкостью подобрать нужный аксессуар.

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