Как выбрать улун

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Я фанат самых разнообразных чаёв, люблю зелёный, чёрный, белый в зависимости от настроения. С уважением отношусь к этническим напиткам вроде матэ. Но особенное место в моём списке чайных предпочтений занимает улун. Покупал я его, кстати, на http://www.puershop.com.ua/ulun/ здесь достойный выбор, есть доставка, и цены вменяемые.

Для начала расскажу с чего всё началось. Как-то собрались мы с друзьями поиграть в настолочки. Заказали еды, ну и запивали всё это дело улуном. Именно тогда я попробовал его в первый раз. На следующий день зашёл в интернет-магазин Puer Shop и купил себе пробную порцию чистого китайского улуна, чтобы распробовать вкус. Кстати, существует множество разновидностей этого, чая. Они могут отличаться между собой как степенью ферментация, так и ароматизированными добавками.

В список чаёв с уровнем ферментации порядка 70 процентов, входят:

Да Хун Пао,

Сяо Хун Пао,

УИ Жой Гуй,

Габа Алишань,

Фэн Хуан Дань Цун,

Шуй Цзинь Гуй.

Теперь немного о ферментации. Многие люди считают, что чем она выше, тем качественнее улун. В действительности это не так. По факту ферментация — это всего-навсего степень термообработки. Проще говоря, если её уровень довольно высок, то это обычный чёрный чай, в противном случае — зелёный.

А теперь поговорим о самом приятном, а именно ароматизированных чаях, в этот список относят такие улуны:

молочный,

земляничный,

женьшеневый,

со вкусом медовой дыни и т. д.

С дыней особенно хорош, поэтому советую его непременно добавить к вашему заказу. Вкус и аромат у этого чая невероятные. Иногда возникает ощущение, что пьёшь настоящую дыню. Мало того, в классическом рецепте соединены сразу несколько сортов: зелёный и красный. В результате вкус получается божественным.

Полезные свойства улуна

Честно говоря, я начал пить улун только из-за его приятного и насыщенного вкуса, но в процессе дальнейшего погружения в мир китайского чая, мне удалось открыть множество особенностей этого уникального напитка, а именно:

Чай помогает в снижении веса. Поэтому если вы ведёте насыщенные жиросжигающие тренировки, несколько чашечек в день вам точно не повредят. Интересно, что в своё время по этому поводу даже проводились исследования. Было это в далёком 2001 году в Японии. Результаты удивили всех. В сравнении с обычным зелёным чаем улун позволяет при интенсивных физических нагрузках сжечь в два раза больше калорий.

У китайцев есть одно интересное поверье, что улун помогает в борьбе с неизлечимыми болезнями.

Любопытно, что ряд исследований действительно подтвердил, что улун уменьшает риск возникновения раковых заболеваний.

В этом напитке огромное количество антиоксидантов, которые, в свою очередь, позволяют эффективно бороться с процессами старения в организме. Дело в том, что эти вещества нейтрализуют действие свободных радикалов, которые с возрастом образуются в организме человека. Кстати, именно свободные радикалы считаются основной причиной старения.

Улун снижает присутствие в крови холестерина и положительно влияет на работу сердца. Кстати, считается, что он помогает в борьбе с гипертонией, конечно, в дополнение к основной терапии, назначенной врачом.

Стоит вам попробовать первоклассный улун, и вы не забудете его вкус никогда. Это как будто вы всю жизнь пили грузинский чай, а только что попробовали цейлонский первого сорта. Отдельно вам советую попробовать клубничный и Дун Дин. Второй сорт был назван в честь горы, где этот чай, собственно, собирается.

Стоит Дун Дин недёшево, но его универсальность того стоит. Напиток можно пить до еды и после. Утром он дарит заряд бодрости, а вечером расслабляет приятным теплом. А чего стоит этот насыщенный, утончённый вкус…